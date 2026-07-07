ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ହେରଫେର ମାମଲା: ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଚମ୍ପତ ରାୟ

ରାମଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖିଥିବା ଏକ ଖୋଲା ଚିଠିରେ ଚମ୍ପତ ରାୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଟଙ୍କା ଚୋରି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଏସଆଇଟି (SIT) ନିଜର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବା ପରେ ଅସଲ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତିଟି ଅଭିଯୋଗର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଜବାବ ଦେବେ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ଟଙ୍କା ଚୋରି ବିବାଦ ଉପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ତୀର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଚମ୍ପତ ରାୟ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜର ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ରାମଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଖୋଲା ଚିଠି ଲେଖି ସେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଛ ଓ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଏସଆଇଟି (SIT) ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ସେ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧାସଳଖ ଜବାବ ଦେବେ। ଟ୍ରଷ୍ଟରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଗତ ଜୁନ୍ ୬ ତାରିଖରୁ ଏହି ଚୋରିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ଅନେକ ବଦନାମ ସହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତ ସରିଲେ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଗତ ୪୫ ବର୍ଷ ହେବ ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଭାବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୋଲା ବହି ଭଳି ରହିଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ପୂର୍ବତନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚମ୍ପତ ରାୟ ଏବଂ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅନିଲ ମିଶ୍ରା ଆଉ ରାମ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଦସ୍ୟ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଟ୍ରଷ୍ଟର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବ ଗିରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସୋମବାର ବୈଠକରେ ଉଭୟଙ୍କ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ ୨୨ ତାରିଖ ବୈଠକରେ ଚମ୍ପତ ରାୟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ସରକାରୀ ବନ ଅଧିକାରୀ କୃଷ୍ଣ ମୋହନଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ କରାଯିବ କି ନାହିଁ, ସେନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର; ଲଗାତାର କମି ଚାଲିଛି…

ଆସିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , ପୁଅର ଶବକୁ…

ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ହୋଇଥିବା ଦାନ ଟଙ୍କା ହେରଫେରର ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୁଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଟିମ୍ (SIT) ନିଜର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମନ୍ଦିରର ଟଙ୍କା ଗଣତି ରୁମ୍‌ରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାରମ୍ବାର ନଗଦ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରୁଥିଲେ। ସିସିଟିଭି (CCTV) ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ଏପ୍ରିଲ ୨୭ ରୁ ଜୁନ୍ ୫ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ନୋଟ୍ ବିଡ଼ାକୁ ନିଜ ପୋଷାକ, ପକେଟ୍ ଏବଂ ଜୋତା ଭିତରେ ଲୁଚାଇ ନେଉଥିଲେ। ଏସଆଇଟି ଏଭଳି ପ୍ରାୟ ୭୦ଟି ଘଟଣା ଚିହ୍ନଟ କରିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଏହି ଚୋରି ବହୁ ଦିନରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚାଲିଥିଲା। ଏହାସହ ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଧରଣର ଅବହେଳା ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି।

ଏହି ମାମଲାରେ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିନାଶ ଶୁକ୍ଲା, ଅନୁକୂଳ ମିଶ୍ରା, ଲବ କୁଶ ମିଶ୍ରା, ମନୀଷ କୁମାର ଯାଦବ, କରୁଣେଶ ପାଣ୍ଡେ ଏବଂ ରାମ ଶଙ୍କର ମିଶ୍ରାଙ୍କ ସମେତ ମୋଟ ୮ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଟଙ୍କା ଗଣତି ରୁମ୍‌ରୁ ମୋଟ ମିଶାଇ ପ୍ରାୟ ୮୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆୟଠାରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏସଆଇଟି ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସୁପାରିଶ କରିଛି। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ନିଜସ୍ୱ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଢିଲା ଥିବାରୁ ହିଁ ଏଭଳି ଚୋରି ସହଜ ହେଲା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର; ଲଗାତାର କମି ଚାଲିଛି…

ଆସିଲା ନାହିଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ , ପୁଅର ଶବକୁ…

ବଦ୍ରୀନାଥଙ୍କ ଦାନ ଚୋରି ମାମଲା; ବିକେଟିସି…

ମହାୟୁତିରେ ସାମିଲ ହେବ କି ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ…

1 of 29,943