ଚାମ୍ପିଅନ RCB ହେଲା ମାଲେମାଲ୍, ଫାଇନାଲ ନଖେଳି ବୈଭବଙ୍କ ଉପରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ଷା!

ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁ ଆଓ୍ୱାର୍ଡର ପ୍ରାଇଜ ମନି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଫାଇନାଲରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ IPL ଟ୍ରଫି ଜିତିଛି।

ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ RCB ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ମୋଟ ୧୫୫ ରନରେ ସୀମିତ ରଖିଥିଲା। ଟାର୍ଗେଟର ପିଛା କରୁଥିବା ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ୭୫ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ଫାଇନାଲରେ କୋହଲିଙ୍କୁ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍’ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ’ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ସମେତ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ କେତେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରେସଛକ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଜଳିପୋଡି…

କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ ଇଞ୍ଜିନର…

ଚାମ୍ପିଅନ୍ RCB ପାଇଲା ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା:

ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ପରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି। ଦଳଟି କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି, ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଉଭୟ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛି। ରନର୍ସଅପ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସକୁ ୧୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି।

ସିଏରା କାର ସହ ବୈଭବଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଏତେ ଟଙ୍କା:

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପର ବିଜେତା ଥିଲେ; ଏହା ସହିତ ସେ ସିଜିନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖେଳାଳି, ସିଜିନର ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି, ସିଜିନର ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବା ପାଇଁ ଆଓ୍ୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ସିଏରା କାର ସମେତ ମୋଟ ୪୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି।

IPL ୨୦୨୬ ଆଓ୍ୱାର୍ଡ ଲିଷ୍ଟ:

ବିଜେତା- RCB- ୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କା

ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ- GT- ୧୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା

ସିଜିନର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖେଳାଳି: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ – ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍- ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ- ୧୦ ଲକ୍ଷ

ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ୍- କାଗିସୋ ରାବାଡା – ୧୦0 ଲକ୍ଷ

ସିଜନର ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳି- ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ- ୧୦ ଲକ୍ଷ

ସର୍ବାଧିକ ଡଟ୍ ବଲ୍: ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ୍ – ୧୦ ଲକ୍ଷ

ସିଜନର ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରାଇକର୍- ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ- ସିଏରା କାର

ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଛକା- ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ- ୧୦ ଲକ୍ଷ

ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଚାରି- ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ – ୧୦ ଲକ୍ଷ

ସିଜିନର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ୟାଚ୍: ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ – ୧୦ ଲକ୍ଷ

ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ଫାଇନାଲ- ବିରାଟ କୋହଲି – ୫ ଲକ୍ଷ

ପିଚ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାର: ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ – ୫୦ ଲକ୍ଷ

ପିଚ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପୁରସ୍କାର: ଧର୍ମଶାଳା – ୨୫ ଲକ୍ଷ

ଆଇପିଏଲ ଫାଇନାଲରେ କ’ଣ ଘଟିଲା:

ଟସ୍ ଜିତି ରଜତ ପାଟିଦାର ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସର କୌଣସି ଓପନର ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରି ନଥିଲେ। ୧୦ ରନ କରିବା ପରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଜୋଶ ହାଜେଲଉଡ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।

୧୨ ରନ କରି ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଡ଼ି ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ଇନିଂସକୁ ଧୀର କରି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କୋର କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ସିନ୍ଧୁ ୧୮ ବଲ୍ ରୁ ୨୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ୨୩ ବଲ୍ ରୁ ୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପାଇଁ ଗୁଜରାଟ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା; ସେ ୩୭ ବଲ୍ ରୁ ୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୬୨ ରନର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ; ଆଘାତ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ଆୟର ୩୨ ରନ କରିବା ପରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।

ଏହା ପରେ, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ (୧), ରଜତ ପତିଦାର (୧୫) ଏବଂ କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (୧) ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ RCB ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା।

ହେଲେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଜାରି ରଖି ଏକ ଛକା ମାରି ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। କୋହଲି ୪୨ ବଲରୁ ୩ଟି ଛକା ଏବଂ ୯ଟି ଚୌକା ସହିତ ୭୫ ରନ କରିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରେସଛକ ମାଛ ମାର୍କେଟ ଜଳିପୋଡି…

କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନ ଇଞ୍ଜିନର…

ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କଲେ ରଜତ ପାଟିଦାର, ଲଗାତାର…

ପୁଣି ବଢିଲା କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ ଦର

1 of 9,335