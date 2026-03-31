ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଭିତରେ ଏତିକି ବୟସ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ..ନଚେତ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆସିବ କଳହ ଓ ଅଶାନ୍ତି ।

Chanakya Niti: ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ରହିଛି ସାଙ୍ଘାତିକ ତଥ୍ୟ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

Chanakya Niti:କଥାରେ ଅଛି ପ୍ରେମ କେବେ ଦେଖିନି କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ହେଲେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସବୁବେଳେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବିଷୟରେ ବିଜ୍ଞାନ କଣ କହୁଛି।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବୟସ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ସାଧାରଣ କଥା । କିଛି ଜଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ଭିତରେ ୨ ବର୍ଷ ତ କିଛି ଜଣଙ୍କର ୫ ଓ ଆଉ କିଛି ଜଣଙ୍କର ୧୦ ବର୍ଷ ବୟସ ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି ।

ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଏପରି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି । ଭେଟେରାନ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ କଥା କହିଲେ ଆପଣ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବେ । ସଚିନଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜଳୀ ତେନ୍ଦୁଲକର ତାଙ୍କଠାରୁ ଚାରି ବର୍ଷ ବଡ। ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ୍ । ଏହି ବିଷୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ବିଜ୍ଞାନରେ ବିବାହକୁ କୌଣସି କନସେପ୍ଟ ନାହିଁ । ବରଂ, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କ’ଣ ହେବା ଉଚିତ୍ ସେ ବାବଦରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ।

ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏକ ସଫଳ ବିବାହ ହେଉଛି ଯେଉଁଠାରେ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ବିଜ୍ଞାନରେ ଇଂରାଜୀ ଶବ୍ଦ କପ୍ୟୁଲେସନ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି । ଏହା ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଶରୀରରେ ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ।

ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାତରୁ ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସର ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ନିକଟରେ ଦେଖାଥାଏ । ଯେତେବେଳେ କି ପୁରୁଷମାନଙ୍କରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ୯ ରୁ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥାଏ । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହି ହରମୋନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଶୀଘ୍ର ଘଟିଥାଏ । ଏହି କାରଣରୁ, ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ।

ତଥାପି, ଏହି ହରମୋନାଲ ପରିବର୍ତ୍ତନନ ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଝିଅ କିମ୍ବା ପୁଅ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଦେଶରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଏହି ବୟସ ୧୬ ରୁ ୧୮ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି । ଆମ ଦେଶରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ମଧ୍ୟ ୧୮ ବର୍ଷ ରହିଛ ।

ଏହା ସହିତ, ଆମ ଦେଶରେ ବିବାହ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ଝିଅମାନଙ୍କର ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ଓ ପୁଅମାନଙ୍କର ବୟସ ୨୧ ବର୍ଷରେ ରଖାଯାଇଛି । ସେହି ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସରେ ତିନି ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଏଠାରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ।

ତେବେ ନିକଟରେ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିବାହର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସକୁ ୨୧ ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନେଇ ଏକ ବିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଏକ ପିଟିସନ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି।

ମୋଟ ଉପରେ, ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୟସରେ ତିନି ରୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବ୍ୟବଧାନ ଗ୍ରହଣୀୟ । ସମାଜ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଝିଅର ବୟସ ପୁଅଠାରୁ କମ୍ ହେବା ଉଚିତ୍।

(Disclaimer: ଏହି ସୂଚନା ସାଧାରଣ ସୂଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ନାହିଁ ।)

