Chanakya Niti: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଜରୁରୀ ଗଧର ଏହି ୫ ଗୁଣ; ଥିଲେ ସଫଳତା ପାଦ ଛୁଇଁବ!

ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା ଜରୁରୀ ଏହି ଅଭ୍ୟାଶ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଧନ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ବିଳାସ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଚାହାଁନ୍ତି। ତଥାପି, କେତେକ ସମୟରେ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ ସଫଳତାର ବାଧକ ହୋଇଯାଏ। ତଥାପି, ଗଧର ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଣ ଗ୍ରହଣ କରି ଜଣେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗଧର ପାଞ୍ଚଟି ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ ମିଳିଥାଏ।

ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେପରି ଗଧ ଥକିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହିଥାଏ, ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଳସ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିବା ଉଚିତ।

ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କେବଳ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଗଧ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି କାମ କରିଚାଲିଥାଏ, ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଅଦରକାରୀ କଥାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିବା ଉଚିତ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଯେପରି ପାଗକୁ ଭୟ ନକରି ଗଧ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଉଚିତ। କେବେବି କୌଣସି ପାଗ (ସର୍ତ୍ତ)କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛକୁ ହଟାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।

ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ତାର ଗୁଣ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଏକ ଗଧ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରେ, ସେହିପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ଉଚିତ।

ଯେପରି ଗଧ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଅଧିକ ଖୁସି ହେବେ। ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ କେବଳ ସୂଚନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଓଡି଼ଶା ଭାସ୍କର ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ନାହିଁ।)

