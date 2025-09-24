Chanakya Niti: ଏଭଳି ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରତି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ, ବିଶ୍ବାସ କଲେ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଖାଇବେ ଧୋକା…
ଏଭଳି ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭୁଲରେ ବି ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନହେଲେ ଧୋକା ଖାଇବା ନିଷ୍ଚୟ । ଜାଣନ୍ତୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କଣ କହିଛନ୍ତି ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହା ଆମକୁ ଜୀବନରେ ଠିକ୍ ଏବଂ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବାର କଳା ଶିଖାଏ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, କିଛି ପୁଅଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରକୃତରେ, ଭୁଲ ପୁଅମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସାମାଜିକ ଏବଂ ମାନସିକ କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଆହୁରି ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଚାଣକ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି। ଦୁର୍ବଳ ଚରିତ୍ର ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସମସ୍ୟାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରକାରର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ଆଚରଣ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ ହୋଇପାରେ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ କେଉଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ତାହା ଜାଣିବା।
ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ବା ମିଛ କହୁଥିବା ପୁରୁଷ
ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନେ ବାରମ୍ବାର ମିଛ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେବି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଫାଇଦା ପାଇଁ ସତକୁ ବିକି ଦିଅନ୍ତି । ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ନିଜ କଥାରେ ବିରୋଧାଭାଷ କରନ୍ତି। ସମୟ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କାହାଣୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅତୀତର ଆଚରଣକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତୁ।
ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ
ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକମାନେ କେବଳ ନିଜ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥାନ୍ତି ଏପରି ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧୁ ହେବାର କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେମାନେ ପଛକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ କଥାରେ ଚୁପଳତା ଏବଂ ଦିଖାୱା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ଗୋପନୀୟ ସୂଚନା ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ସୀମା ଭିତରେ ରହି କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ।
ଚରିତ୍ରହୀନ ଲୋକମାନେ
ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ ଚରିତ୍ରକୁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନୈତିକତା ଏବଂ ନୀତି ସହିତ ସାଲିସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ବିପଦଜନକ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ସଂକୋଚ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏପରି ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତେବେ ସର୍ବଦା ଲିଖିତ ଚୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ଈର୍ଷାଳୁ ଏବଂ ନକାରାତ୍ମକ ଲୋକ
ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସଫଳତାରେ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ନିରନ୍ତର ନକାରାତ୍ମକତା ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ପଛପଟେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ବାଣ୍ଟିବାଠାରୁ ଦବରେଇ ରୁହନ୍ତୁ । ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଏବଂ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ଠନ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।
ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଲୋକ
ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅସ୍ଥିର ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଲୋକମାନେ କେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।