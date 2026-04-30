Chandra Gochar: ଏହି ୩ରାଶିର ଖରାପ ବେଳା ଆରମ୍ଭ! ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ୍ଡେ ଚାଲନ୍ତୁ; ନହେଲା ଧନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ଯିବ!

ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର ବଦଳିବ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୋଚର ଏପ୍ରିଲ ୩୦ ତାରିଖ ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ୧:୧୪ ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁକ୍ରଙ୍କ ରାଶି ତୁଳା ରାଶିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ତେଣୁ, ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚର କିଛି ରାଶି ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ହୋଇପାରେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମେ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି, ଆମେ ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ।

ବୃଷ ରାଶି: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଷଷ୍ଠ ଘରେ ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘର ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ତେଣୁ, ବୃଷ ରାଶିର ଜାତବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ; ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଭାବରେ କରିବା ଉଚିତ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଭଲ ଫଳାଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

‘ମୁଁ ଦୁଇ ରାତିରୁ…

ବିହାରରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର: ଅସୁସ୍ଥତାର…

ବିଛା ରାଶି: ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘରକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ କ୍ଷତିର କାରକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବାଧା ଦେଇପାରେ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିଛି ଲୋକ ଅନିଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତଥାପି, ବିଦେଶରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ମୀନ ରାଶି: ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଭ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘର ଅନିଶ୍ଚିତତାର କାରକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହି ଘରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆଣିପାରେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ।

(Disclaimer: ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଲୋକବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହାର କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଓଡିଶା ଭାସ୍କର କୌଣସି ଜିନିଷର ସତ୍ୟତାର କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରେ ନାହିଁ।)

You might also like More from author
More Stories

‘ମୁଁ ଦୁଇ ରାତିରୁ…

ବିହାରରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର: ଅସୁସ୍ଥତାର…

8th Pay Commission : ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା…

ବର୍ଷକର ହେବା ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ କେତେ ପିଆଇବେ…

1 of 25,695