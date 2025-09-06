Chandra Grahan: ଗ୍ରହଣ ଦିନ କେଉଁ ସମୟରୁ ପାକ ନିଷେଧ? କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ସୂତକ କାଳ? ଜାଣନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ ସ୍ପର୍ଶ ସମୟ…
ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ବର୍ଷରେ ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ । ତେବେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଦିନ କେଉଁ ସମୟରୁ ପାକ ନିଷେଧ? କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ସୂତକ କାଳ? ଜାଣନ୍ତୁ...
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ତଥା ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାବର୍ଷ ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଦୋଳପୂର୍ଣ୍ଣିମାନେ ଆଉ ଏକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଛି । ଯାହାକି ଭାରତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଆସନ୍ତା ୬ ମାସ ଭିତରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଛି । ଯାହାକୁ ନେଇ ଶୁଭ-ଅଶୁଭର ଗଣନା କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ।
ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବ ତଥା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ତିଥିରେ ପଡୁଛି। ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜା ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷ ରାଜପଣ୍ଡିତ ଶିବନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର ଗଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ୬ ମାସ ବ୍ୟବଧାନରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପଡୁଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅଶୁଭ ବେଳା ରହିଛି ।
ଯେମିତି ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା କରିପାରେ ଓଡ଼ିଶା । ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ଭାଗବତ ଜନ୍ମରେ ପଡୁଛି ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ। ତେବେ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ନିମାରେ ହେବାକୁଥିବା ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି ରାହୁ ଗ୍ରସ୍ତ ଖ ଗ୍ରାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ।
ତେବେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ଏହା ରାତି 9:58 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ 8 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତି 1:26 ରେ ଶେଷ ହେବ। ପ୍ରାୟ 3 ଘଣ୍ଟା 28 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ଏହି ଗ୍ରହଣ ସାରା ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ପୁରୀରେ ରାତି ୯ଟା ୫୭ ମିନିଟ ୨୨ ସେକେଣ୍ଡରୁ ରାତି ୧ଟା ୨୭ ମିନିଟ ୧୭ ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଦୀର୍ଘ ସାଢେ ତିନିଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣରେ ସୂତକ କାଳ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ତାହାକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦେଖା ଦେଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ସୂତକ କାଳ ଲାଗିବ କି ନାହିଁ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସୂତକ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୭ ତାରିଖ ଦିନ ୧୨ଟା ୧୯ ମିନିଟ ଠାରୁ ଲାଗୁ ହେବ । ଆଉ ୮ ତାରିଖ ରାତି ୧ଟା ୨୬ ମିନିଟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ । ଛୋଟ ଶିଶୁ, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅସୁସ୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସୂତକ କାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟା ୩୬ ମିନିଟ୍ରୁ ଆାରମ୍ଭ ହୋଇ ଗ୍ରହଣ ଛାଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗୁ ହେବ ।
ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ପୁରୀ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକରେ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିନ ୧୨ଟା ୫୭ ମିନିଟ୍ ଠାରୁ ପାକ ତ୍ୟାଗ ବା ହାଣ୍ଡି ଛାଡ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟ ପରଠାରୁ ଦେବ ନୀତି ବି ନିଷେଧ କରାଯାଇଛି ।
ସୂତକ ସମୟ କେବେ ହେବ?
ସୂତକ ସମୟ ଗ୍ରହଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ପ୍ରାୟ 9 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏହି ଥର ସୂତକ ସମୟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଦିନ 12:57 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଦିନ 1:26 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ।
ସୂତକ ସମୟରେ କ’ଣ କରିବେ ନାହିଁ?
ଖାଇବା ଏବଂ ରୋଷେଇ କରିବା ନିଷେଧ
ସୂତକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ, ନୂତନ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହୁଏ ନାହିଁ।
ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ରନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଘୋଡାଇ ରଖିବା ଉଚିତ।
ଏହି ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଘରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଏହି ସମୟରେ ବିବାହ, ନାମକରଣ, ପୂଜା, ହୋମ ଭଳି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ ନାହିଁ।
କୌଣସି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଯାତ୍ରା ଏଡାନ୍ତୁ
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଯାତ୍ରାକୁ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ।
ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ନେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ।
ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ
ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ।
ପୂଜା ଏବଂ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ନିଷେଧ।
ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କତା…
ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
କଇଁଚି, ଛୁରୀ କିମ୍ବା ଧାରୁଆ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିଷେଧ।
ସୂତକ ସମୟରେ କ’ଣ କରିବେ?
ମନ୍ତ୍ର ଜପ ଏବଂ ଭଜନ ଗାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଭଗବାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ।
ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ସ୍ନାନ କରିବା ଏବଂ ଘର ସଫା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଖାଦ୍ୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମିଶାଇବାର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ।
ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଜାଣନ୍ତୁ
ଏହି ଗ୍ରହଣ ପିତୃପକ୍ଷରେ ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବ୍ରତ କରନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ସୂତକ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା, ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ କୃପା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଥାଏ।
ଏହି ଗ୍ରହଣଗୁଡିକ ରାଶି ଚକ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ ଅନୁମାନ କରୁଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ରାଶି ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବିଶ୍ବସ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ନେବାକୁ ଉଚିତ ବୋଲି ସୁଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।