କରନ୍ତୁ ଏହି ୭ କାମ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଅଶୁଭ ଦୃଶ୍ୟ ହେବ ଶୁଭ, ହଟିଯିବ ସବୁ ଗ୍ରହଣ ବିପଦ
ଯଥାସମ୍ଭବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭକୁ ଶୁଭ କରିପାରିବେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ । ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ ଏହାକୁ ବର୍ଷର ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘତମ ଗ୍ରହଣ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତି ୦୯:୫୮ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ, ଗ୍ରହଣର ସୂତକ ସମୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ଧର୍ମ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିଷେଧ। କିନ୍ତୁ କିଛି କାମ ଅଛି, ଯାହା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କ’ଣ କରିବା ଉଚିତ।
୭ଟି କାମ କରିବା ଉଚିତ
ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦୀୟ ଘଟଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ, ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଭୟଭୀତ ହେବା କିମ୍ବା ଭୟଭୀତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ନିୟମ ପାଳନ କରି କିମ୍ବା ଧାର୍ମିକ ଆଚରଣ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭକୁ ଶୁଭ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ।
-ଗ୍ରହଣର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ କମ କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମୋକ୍ଷ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରିବା ଏକ ବିଶେଷ ଉପଚାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
-ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଉଚିତ।
-ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ବାଧାରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ, ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ଆପଣ ଯଥାସମ୍ଭବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରିବେ।
-ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୀତା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରିବେ।
-ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର, କିମ୍ବା ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଜପ କରିବା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବକୁ ରୋକିଥାଏ।
-ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାଣିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର କିମ୍ବା କୁଶ ରଖିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଗ୍ରହଣ ସମାପ୍ତ ହେଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ଏହା ଖାଦ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର ରଖେ।
-ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ, ଶିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ଭଜନ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାଇପାରିବେ। ଏହା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ।