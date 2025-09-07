ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଲାଗିବ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ବନ୍ଦ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏହି କାମ
କିଛି ସମୟ ପରେ ଲାଗିବ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କରିବେ ନାହିଁ..
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣକୁ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଘଟଣା, ଯାହା କେବଳ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ, ସମୁଦ୍ରର ତରଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ପାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଆଚରଣରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଏ।
ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ, 2025 ବର୍ଷର ଶେଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ। ଏହି ଗ୍ରହଣକୁ ରକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଲାଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ।
ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ। ଯାହା କୌଣସି ବିଶେଷ ଉପକରଣ ବିନା ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଭାରତରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେବ।
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତି ୯:୫୮ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ: ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ରାତି ୯:୫୮ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେହିପରି ଏହା ୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରାତି ୧:୨୬ ରେ ଶେଷ ହେବ।
ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହେବ: ୨୦୨୫ ବର୍ଷର ପିତୃପକ୍ଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେହି ସମୟରେ, ପିତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ୨୧ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସହିତ ଶେଷ ହେବ। ଏହା ବର୍ଷର ଶେଷ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବ।
ଆପଣ ଖାଲି ଆଖିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିପାରିବେ: ଆପଣ କୌଣସି ଉପକରଣ ବିନା ମାତ୍ର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଖୋଲା ଆଖିରେ ଏହି ଗ୍ରହଣ ଦେଖିବା ନିରାପଦ ହେବ।
ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ: ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ, ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେହି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।
ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ କ’ଣ କରିବେ ନାହିଁ: ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ଖାଇବା, ଶୋଇବା, ତେଲ ମାଲିସ କରିବା, ପାଣି ପିଇବା, ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା, ପରିସ୍ରା କରିବା, କେଶ କୁଣ୍ଡେଇବା, ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ଏବଂ ଯୌନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଷେଧ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ କରାଯାଏ ନାହିଁ।