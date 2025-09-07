ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ; ଆଜିଠୁ ବଦଳିବ ଏହି ରାଶିଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ: କ୍ୟାରିୟର, ଧନ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିବ ଶୁଭ ଖବର, ଏହି ରାଶି ରୁହନ୍ତୁ ସତର୍କ…
ଆଜି ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ । ଆଜି କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ, କେଉଁ ରାଶି ପାଇଁ ଅଶୁଭ , ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୫ ରେ ରାତି ୧୧:୩୮ ରେ ଭାଦ୍ରପଦ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆଜି ବର୍ଷର ଶେଷ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏହା ପରେ ଆଶ୍ୱିନ ମାସର ପ୍ରତିପଦ ତିଥି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନକ୍ଷତ୍ର ଶତଭିଷା ରାତି ୯:୪୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପରେ ପୂର୍ବ ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯୋଗ ସୁକର୍ମ ସକାଳ ୯:୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପରେ ଧୃତି ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କରଣ ବିଷ୍ଟି ରାତି ୧୨:୪୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ଏହା ପରେ ବାଭ କରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ରାତି ୧୧:୩୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତାପରେ ବଲଭ କରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ।
ମେଷ ରାଶି
ଆଜି ମେଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତାର ସହିତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ। ଯୁକ୍ତିତର୍କ କିମ୍ବା ମତଭେଦକୁ ଏଡାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏକ ଛୋଟ କଥା ମଧ୍ୟ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଖାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷକରି ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ।
ବୃଷ ରାଶି
ବୃଷ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ସ୍ଥିରତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଟଙ୍କା ପାଇବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ। ତଥାପି, ମନୋରଞ୍ଜନ, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।
ମିଥୁନ ରାଶି
ମିଥୁନ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ଆଜି ପରିବାର ସହିତ ମତଭେଦ କିମ୍ବା ଟେନସନକୁ ଏଡାଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଏଡାନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା କାହା ସହିତ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନ୍ଦା ରହିପାରେ, ବିଶେଷକରି ଆଖି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା। ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ।
କର୍କଟ ରାଶି
କର୍କଟ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଲାଭ ଏବଂ ଆନନ୍ଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଉନ୍ନତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ଅଛି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ମନ ଖୁସି ରହିବ, ଏବଂ ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଆନନ୍ଦ ଆଣିବ। ଅବିବାହିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆୟର ନୂତନ ଉତ୍ସ ବିକଶିତ ହେବ, ଏବଂ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ।
ସିଂହ ରାଶି
ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ, ଆଜି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ଦିନ। ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋବଳ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟରୁ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ସାମାଜିକ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ସାହରେ ବିଶ୍ରାମକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
କନ୍ୟା ରାଶି
କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନକାରାତ୍ମକ ଆଚରଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିଯୋଗୀ ମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ରଣନୀତିକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତା ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସଚେତନତା କିମ୍ବା ପ୍ରାଣାୟମ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଶାରୀରିକ ଥକ୍କାପଣ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଡନ୍ତୁ।
ତୁଳା ରାଶି
ତୁଳା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆଜି କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବିବାଦରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ଚିନ୍ତାକୁ କମ କରିପାରେ। ରହସ୍ୟମୟ ବିଷୟ କିମ୍ବା ଗୁପ୍ତବାଦ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣରେ ସମୟ ବିତାଇବେ।
ବିଛା ରାଶି
ବିଛା ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଉପଭୋଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପିକନିକ୍ କିମ୍ବା ପାର୍ଟି ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବ। ଆପଣ ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ତଥାପି, ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
ଧନୁ ରାଶି
ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଦିନ। ଘରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ଚାକିରି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବେଶ ରହିବ, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ କାମ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
ମକର ରାଶି
ମକର ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ଥକ୍କାପଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ସମର୍ଥନ କରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାମରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ମନରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ମାମଲାରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବଡ଼ ନିବେଶରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ବିଶେଷକରି ଆଳସ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ହାଲୁକା ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ। ପରିବାର ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ।
କୁମ୍ଭ ରାଶି
କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଜି ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ଘର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତିର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ମାଆଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଲାଭ ମିଳିବ। ଏହି ଦିନ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ, କାରଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ଏକାଗ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ସମୟ, କିନ୍ତୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବେଶକୁ ଏଡାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ।
ମୀନ ରାଶି
ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ, ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଶୁଭ ଦିନ। ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଦୃଢ଼ତା ରହିବ, ଯାହା ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଭ୍ରମଣ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଦିନକୁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କରିବ। ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା କଳା କିମ୍ବା ଲେଖା ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ଆଣିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।