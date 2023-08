Chandrayaan-3 Mission: ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଉ ଟିକିଏ ନିକଟତର ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩, ଏବେ ଏକାକୀ ଯାତ୍ରା କରିବ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି । ଇସ୍ରୋ ପଠାଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଉ ଟିକିଏ ନିକଟତର ହୋଇଛି । ବୁଧବାର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ଏହାର ଶେଷ କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛି । ଏବେଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ର ଯାତ୍ରା ବୁହତ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ । ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କକ୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରକୁ ଅଲଗା କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଇସ୍ରୋ ଏକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଆଜି ସଫଳତାର ସହ ଇଞ୍ଜିନ ଅନ୍ କରିବା ପରେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ର ଆଡକୁ ଆଉ ଏକ କକ୍ଷପଥ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ୧୫୩ km x ୧୬୩ km ଦୂରରେ ରହିଯାଇଛି। ଏଠାରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଅଲଗା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ରୁ ଆଉ ଏକ ରାଉଣ୍ଡ ପୂରଣ କରିବା ପରେ, ଏହି ମିଶନର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏହାର ପୃଥକ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯଦି ସବୁ ଠିକ୍ ହୁଏ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଏକ ଅବତରଣ କରିବ।

Chandrayaan-3 Mission:

Orbit circularisation phase commences

Precise maneuvre performed today has achieved a near-circular orbit of 150 km x 177 km

The next operation is planned for August 16, 2023, around 0830 Hrs. IST pic.twitter.com/LlU6oCcOOb

— ISRO (@isro) August 14, 2023