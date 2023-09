(Video) ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଶୋଇ ପଡିଛି ‘ରୋଭର୍‌ ପ୍ରଜ୍ଞାନ’, ୨୨ ତାରିଖରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଦରୁ ଉଠିବ ବୋଲି ଆଶା

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର; ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ୨୩ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ରେ ଅବତରଣ କରିଥିଲା । ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ମୋଟ ୧୪ ଦିନ ଯାଏଁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଜାରି ରଖିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ତା’ର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସୀମା ପୂରଣ କରିବାକୁ ବସିଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଓ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭର ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ମାନବ ବସତି ସ୍ଥାପନରେ ସହାୟତା ମିଳିଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ, ‘ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩’ର ‘ରୋଭର୍‌ ପ୍ରଜ୍ଞାନ’ ହେଉଛି ଏକ ମେସିନ । ଏହା ଚାର୍ଜ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ । ଚାର୍ଜ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ଏହା ସେହି ସ୍ଥାନରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ । ମେସିନ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଦେଇ ସୂର୍ୟ୍ୟକିରଣରୁ ‘ରୋଭର୍‌ ପ୍ରଜ୍ଞାନ’କୁ ଚାର୍ଜ ମିଳିଥାଏ । ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ୧୪ ଦିନ ସୂର୍ୟ୍ୟକିରଣ ପଡୁଥିବା ବେଳେ ୧୪ ଦିନ ସୂର୍ୟ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିନଥାଏ । ଯେଉଁ କାରଣରୁ ‘ରୋଭର୍‌ ପ୍ରଜ୍ଞାନ’କୁ ଆଉ ଚାର୍ଜ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ।

ତେବେ ସଫଳତାର ସହିତ ପ୍ରଥମ ପର୍ୟ୍ୟାୟ କାର୍ୟ୍ୟ ଶେଷ କରିଥିବା ‘ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩’ର ‘ରୋଭର୍‌ ପ୍ରଜ୍ଞାନ’କୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ନିରାପଦରେ ‘ପାର୍କିଙ୍ଗ୍‌’ କରାଇ ‘ସ୍ଲିପ୍‌ ମୋଡ୍‌’ରେ (ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥା) ରଖାଯାଇଥିବା କଥା ଶନିବାର ରାତିରେ ‘ଇସ୍ରୋ’ ସୂଚନା ଦେଇ ଜଣାଇଛି । ‘ଇସ୍ରୋ’ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ, ‘ରୋଭର୍‌ ପ୍ରଜ୍ଞାନ’ର ‘ଏପିଏକ୍ସଏସ୍‌’ ଓ ‘ଏଲ୍‌ଆଇବିଏସ୍’ ‌ପ୍ଲେଲୋଡ୍‌ ଦୁଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦିଆଯାଇଛି । ୧୪ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍‌ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପୁଣି ସୂର୍ୟ୍ୟୋଦୟ ହେଲେ ‘ରୋଭର୍‌ ପ୍ରଜ୍ଞାନ’ ନିଦରୁ ଉଠିବ ବା ସକ୍ରିୟ ହେବ ବୋଲି ‘ଇସ୍ରୋ’ ଆଶା କରୁଛି । ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ‘ଏକ୍ସ୍‌’ କରି ‘ଇସ୍ରୋ’ ଲେଖିଛି: ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ମିସନ୍‌: ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ୟ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛି ‘ରୋଭର୍‌’। ଏବେ ଏହାକୁ ନିରାପଦରେ ‘ପାର୍କିଙ୍ଗ୍‌’ କରାଯାଇ ‘ସ୍ଲିପ୍‌ ମୋଡ୍‌’କୁ ନିଆଯାଇଛି । ‘ଏପିଏକ୍ସଏସ୍‌’ ଓ ‘ଏଲ୍‌ଆଇବିଏସ୍’ ପ୍ଲେଲୋଡ୍‌କୁ ‘ସୁଇଚ୍‌ ଅଫ୍‌’ କରିଦିଆଯାଇଛି । ‘ଲାଣ୍ଡର୍‌’ ଜରିଆରେ ଏହି ସବୁ ‘ପ୍ଲେଲୋଡ୍‌’ରୁ ‘ଡାଟା’ (ତଥ୍ୟାବଳି) ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ।

Chandrayaan-3 Mission:

The Rover completed its assignments.

It is now safely parked and set into Sleep mode.

APXS and LIBS payloads are turned off.

Data from these payloads is transmitted to the Earth via the Lander.

Currently, the battery is fully charged.

The solar panel is…

— ISRO (@isro) September 2, 2023