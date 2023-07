ଜୁଲାଇ ୧୩ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩, ଘୋଷଣା କଲେ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ

ନୁଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚଳିତ ମାସ ୧୩ ତାରିଖରେ ଭାରତର ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା(ଇସ୍ରୋ) ମୁଖ୍ୟ ଏସ. ସୋମନାଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଉତକ୍ଷେପଣ ଜୁଲାଇ ୧୩ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ଜୁଲାଇ ୧୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ସୋମନାଥ କହିଥିଲେ ଯେ ଜୁଲାଇ ୧୨ ରୁ ଜୁଲାଇ ୧୯ ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ ଯେତେବେଳେ କକ୍ଷପଥ ଗତିଶୀଳତା ଚନ୍ଦ୍ର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ।

Delhi | On the launch of Chandrayaan 3, ISRO Chairman, S Somanath says, "We will be able to do a soft landing on the moon. The launch day is July 13, it can go upto 19th." pic.twitter.com/rmbnJ5Kd5J

— ANI (@ANI) July 3, 2023