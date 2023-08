ପ୍ରୋପଲ୍ସନ ମଡ୍ୟୁଲ୍‌ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଲା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ୍‌, ଆଗାମୀ ୬ ଦିନ ଗୁରୁତ୍ୱପୁର୍ଣ୍ଣ

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ୍ ଠାରୁ ସଫଳତାପୁର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହୋଇଛି । ଆଗକୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଯାଏଁ ବାକି ୧୦୦ କିଲୋମିଟର ରସ୍ତା ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ୍‌କୁ ନିଜେ ଅତିକ୍ରମ କରିବ । ଏଥିପାଇଁ ବିକ୍ରମ୍ ନିଜର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବା ଥ୍ରେଷ୍ଟର୍ସକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଗତିକୁ କମାଇବା ସହିତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ । ପ୍ରପଲ୍‍ସନ ମଡ୍ୟୁଲ୍‍ ଠାରୁ ପୃଥକ୍‍ ହେବା ପରେ ରୋଭର୍‍ ବହନ କରି ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍‍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବ । ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ବିକ୍ରମ୍ ପ୍ରୋପଲ୍ସନ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଛି । ଏହା ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୪୭ ମିନିଟ୍‍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଧ୍ରୁବ ନିକଟରେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବ।

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଏକ ସପ୍ତାହ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା ୨୩ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ବକ୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିବ ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ । ସନ୍ଧ୍ୟା ୫.୪୭ ସମୟରେ ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ସଫ୍ଟ ଲାଣ୍ଡିଙ୍ଗର ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅନେକ ଘାତ-ପ୍ରତିଘାତର ସାମନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ତେବେ ଚନ୍ଦ୍ରମାର ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସ୍ପେସକ୍ରାଫ୍ଟ ପୂରଣ କରି ସାରିଛି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ ୨୩ ତାରିଖରେ ଏହା ଲାଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି ।

Chandrayaan-3 Mission:

‘Thanks for the ride, mate! 👋’

said the Lander Module (LM).

LM is successfully separated from the Propulsion Module (PM)

LM is set to descend to a slightly lower orbit upon a deboosting planned for tomorrow around 1600 Hrs., IST.

Now, 🇮🇳 has3⃣ 🛰️🛰️🛰️… pic.twitter.com/rJKkPSr6Ct

— ISRO (@isro) August 17, 2023