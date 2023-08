(Video) ଜହ୍ନ ରାଇଜର ନୂଆ ଫଟୋ ପଠାଇଲା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩: ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ‘Moon Mission’

News across the Earth, news close to your heart, Read Odisha Bhaskar English

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିନକୁ ଦିନ ସଫଳତାର ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଭାରତର ‘ମୁନ୍ ମିଶନ୍-୨୦୨୩’ । ଜହ୍ନ ରାଇଜରେ ।ଦ ଥାପିବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରର ଖୁବ ନିକଟତର ହୋଇଛି ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ । ଲାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମଠାରୁ ଅଲଗା ହେବା ପରେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ରୋଭର ପାଇଁ ଖୁବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭାରତ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ଚନ୍ଦ୍ରର ଚାରିପାଖରେ ବୁଲି ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ପଠାଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

ଏହି ଚିତ୍ର ଅଗଷ୍ଟ ୧୭ ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଇମେଜରରେ ସ୍ଥାପିତ କ୍ୟାମେରା -୧ ରୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ପୃଷ୍ଠ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ । ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ଏହା ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଆମର ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅତି ନିକଟତର । ଏଥର ଚନ୍ଦ୍ର ଭୂମିରେ ପାଦ ଦେବାରେ ଭୁଲ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ମିଶନ-୨ ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ୨ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ନିଜର ମିଶନକୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛାଡି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ମିଶନର କ୍ରାସ୍ ଅବତରଣ ହୋଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ ମିଶନର ସଫଳତା ପାଇଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି।

Chandrayaan-3 Mission:

View from the Lander Imager (LI) Camera-1

on August 17, 2023

just after the separation of the Lander Module from the Propulsion Module #Chandrayaan_3 #Ch3 pic.twitter.com/abPIyEn1Ad

— ISRO (@isro) August 18, 2023