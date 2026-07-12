ବଦଳିଲା LPG ସିଲିଣ୍ଡର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନିୟମ, ଜାଣନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ତାଜା ରେଟ୍
ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ଅଛି LPG ରେଟ୍?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ରବିବାର ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତରେ ୧୪.୨ କିଲୋଗ୍ରାମ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଆଜି ତେଲ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଦରରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହାଁନ୍ତି।
ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରତି ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ୯୪୨.୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଗାଜିଆବାଦରେ ମୂଲ୍ୟ ୯୩୯.୫୦ ଟଙ୍କା ଅଛି। କୋଲକାତାରେ ମୂଲ୍ୟ ୯୬୮.୫୦ ଟଙ୍କାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ୯୬୮. ୦୦ ରହିଛି।
ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ, ଜୁଲାଇ ଆରମ୍ଭରେ ୧୮୩.୫୦ ଟଙ୍କାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା; ସେବେଠାରୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦ ଉଭୟରେ ୨,୯୩୦.୦୦ ରେ ହାର ସ୍ଥିର ରହିଛି।
LPG ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନିୟମ ବଦଳିଲା:
ଯଦି ଆପଣ ଏକ ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ସହରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଜାଣିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଏଲପିଜି ସଂଯୋଗ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ ନିୟମ ସଂଶୋଧନ କରିଛନ୍ତି।
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ସହର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ୟାସ୍ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସୂଚିତ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କର ବିଦ୍ୟମାନ ଏଜେନ୍ସିର ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପଡ଼େ, ତେବେ ସଂଯୋଗ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ; ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବିବରଣୀ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଠିକଣାର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଏଜେନ୍ସିର ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ଅଧୀନରେ ଆସେ, ତେବେ ବିଦ୍ୟମାନ ବିତରକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ e-CTA (ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଗ୍ରାହକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପରାମର୍ଶ) କୋଡ୍ ଜାରି କରିବେ, ଯାହା ତିନି ମାସ ପାଇଁ ବୈଧ ରହିବ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲିଣ୍ଡର କିମ୍ବା ରେଗୁଲେଟର ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ; ଆପଣ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଠିକଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ନେଇପାରିବେ।
ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କ’ଣ ନିୟମ ଅଛି:
ଯଦି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ ରେଗୁଲେଟର ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିତରକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ।
ଏଜେନ୍ସି ଏକ ଟର୍ମିନେସନ୍ ଭାଉଚର (ଟିଭି) ଜାରି କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ଫେରସ୍ତ କରିବ। ନୂତନ ସହରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଆପଣ ଏହି ଟର୍ମିନେସନ୍ ଭାଉଚର ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ନୂତନ ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।