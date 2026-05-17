ସୁନା-ରୁପା ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ମହଙ୍ଗା ହେଲା ନା ଶସ୍ତା ? ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ତାଜା ଦର
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଅର୍ଥାତ୍ MCX ରେ ସୁନା ଏବଂ ରୁପା, ଦୁଇଟିଯାକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ଦାମ୍ ହ୍ରାସ ପାଇ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା. ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି ସୁନା-ରୁପାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଛି
Gold Silver Price Today : ଗତ କେଇଟା ଦିନ ହେବ ସୁନା ଏବଂ ରୁପାକୁ ନେଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନୂଆ ନୂଆ ନିୟମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯାହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ସୁନା-ରୁପାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି. ବଜାରରେ ସୁନା ଏବଂ ରୁପା ଦରରେ ଆଉ ଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି. ଜାଣନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ-NCR ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ସମେତ ମେଟ୍ରୋ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ସୁନା-ରୁପାର ମୂଲ୍ୟ କଣ ରହିଛି.
ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁଲିଅନ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ଦେଶର ଖୁଚୁରା ବଜାରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ହାରାହାରି ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ୧୧୦ ଟଙ୍କା ସ୍ତରରେ ରହିଛି. ସେହିପରି, ଗହଣା ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ୮୫୧ ଟଙ୍କାରେ କାରବାର କରୁଛି. ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶୁଦ୍ଧ ରୁପା ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ରିପଲ୍ ନାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ସିଲଭର୍ (999 Fine Silver) ର ମୂଲ୍ୟ ୨ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ପାର୍ ହୋଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା ୨ ଲକ୍ଷ ୭୧ ହଜାର ୭୪୦ ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି.
ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଏହା ହେଉଛି ବେସ୍ ପ୍ରାଇଜ୍ (ମୂଳ ମୂଲ୍ୟ). ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିକଟସ୍ଥ ଜୁଏଲର୍ସ (ସୁନା ଦୋକାନ) କୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ବିଲ୍ରେ ମେକିଂ ଚାର୍ଜେସ୍ (ଗଢ଼ା ମଜୁରୀ), ଲୋକାଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ (ସ୍ଥାନୀୟ କର) ଏବଂ ୩ ପ୍ରତିଶତ GST ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ଫାଇନାଲ୍ ରେଟ୍ (ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୂଲ୍ୟ) ସାମାନ୍ୟ ଅଲଗା ହୋଇପାରେ.
ଦେଶର ବଡ଼ ମହାନଗରଗୁଡ଼ିକର ତାଜା ଦର ଉପରେ ନଜର
|ସହର
|୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)
|୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା (ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ)
|ରୁପା (ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ)
|ମୁମ୍ବାଇ
|୧ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ୮୨୦ ଟଙ୍କା
|୧ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ୫୮୫ ଟଙ୍କା
|୨ ଲକ୍ଷ ୭୧ ହଜାର ୨୫୦ ଟଙ୍କା
|ଦିଲ୍ଲୀ
|୧ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ୫୫୦ ଟଙ୍କା
|୧ ଲକ୍ଷ ୪୫ ହଜାର ୩୩୮ ଟଙ୍କା
|୨ ଲକ୍ଷ ୭୦ ହଜାର ୭୮୦ ଟଙ୍କା
|ଚେନ୍ନାଇ
|୧ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ୮୦୦ ଟଙ୍କା
|୧ ଲକ୍ଷ ୪୬ ହଜାର ୦୬୭ ଟଙ୍କା
|୨ ଲକ୍ଷ ୭୨ ହଜାର ୦୪୦ ଟଙ୍କା
|ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
|୧ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା
|–
|–
|ହାଇଦ୍ରାବାଦ
|୧ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ୦୭୦ ଟଙ୍କା
|–
|–
|କୋଲକାତା
|୧ ଲକ୍ଷ ୫୯ ହଜାର ୬୧୦ ଟଙ୍କା
|–
|–
ଆଗକୁ ବଜାରର ଗତିପଥ କେମିତି ରହିବ?
ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଟାଟା ମ୍ୟୁଚୁଆଲ୍ ଫଣ୍ଡର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିରତା କିମ୍ବା ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ. ଆମେରିକାରେ ସୁଦ୍ଧ ହାର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା, ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବଣ୍ଡ୍ ୟିଲ୍ଡ୍ସ (Bond Yields) କାରଣରୁ ବଜାରରେ ପ୍ରାୟ ୫ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ଥାନ-ପତନ ଲାଗି ରହିପାରେ. ଏହା ସହିତ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭୂ-ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତା ଓ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ବଜାରରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି.