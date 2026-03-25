RCBର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ! ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ଜାଗାରେ କାହାକୁ ମିଳିବ ମୌକା, ଆଗରେ ଏହି ଖେଳାଳି

ଦଳରେ ଏକ ବିରାଟ ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥ ଅଛି।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ ପୂର୍ବରୁ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଦଳର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜିନରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଖେଳିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ, ସେ ଦଳ ସହିତ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି।

ଆରସିବି ପାଇଁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ କିଏ ନେବ ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଯେହେତୁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାହାରୁ କୌଣସି ନୂତନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଣାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆରସିବିକୁ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ଦଳରୁ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାକୁ ପଡିବ।

ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ: 

ୟଶ ଦୟାଲଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବା ପାଇଁ ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ଉଭା ହେଉଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର; ତେଣୁ, ଦଳ ଦୟାଲଙ୍କ ପରି ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ବିବିଧତା ହାସଲ କରିପାରିବ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆନ୍ତଃ-ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିଛି।

ରସିଖ ସଲାମ: 

ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରମୁଖ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛନ୍ତି ରସିଖ ସଲାମ। ସେ ଜଣେ ଡାହାଣହାତୀ ମଧ୍ୟମ ପେସର ଯିଏ ତାଙ୍କର ଧୀର ବଲ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ତାଙ୍କର ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି।

୪୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୫୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଏହି ବୋଲରଙ୍କୁ ବିଶେଷକରି ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଡେଥ୍ ଓଭର ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂହ:

ତୃତୀୟ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂହଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ସେ ଗତ ସିଜନରେ RCBର ଟାଇଟଲ ବିଜୟୀ ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ।

UP T-୨୦ ଲିଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲା। ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ଏହି ବୋଲରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ, ବିଶେଷକରି ଯଦି ଦଳ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ।

ଦଳ ସନ୍ତୁଳନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି:

ଗତ ସିଜିନରେ ୟଶ ଦୟାଲ RCB ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ, ଦଳକୁ ତାର ବୋଲିଂ ମିଶ୍ରଣରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ।

ଏବେ ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ଯେ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି ନା ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। IPL ୨୦୨୬ ରେ, RCB ଏଥର ନିଜର ଟାଇଟଲ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।

