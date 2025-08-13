ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଜପନ୍ତୁ ଏହି 8 ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ର; ପାଦ ମାଡ଼ିବନି ବିପଦ, କୃଷ୍ଣ କରିବେ ଦୂର
ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ତେବେ ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଜପନ୍ତୁ ଏହି 8 ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ର । ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେବ ଦୂର ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଉ ମାତ୍ର ଦୁଇ ଦିନ ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ 8 ଅବତାର ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ଭାଦ୍ରପଦ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖରେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ।
ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ଆପଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଚମତ୍କାରୀ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜପ କରିପାରିବେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୃପା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ
ଓମ୍ ନାମୋ ଭଗବତେ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦୟ ।
ଓମ୍ ଦେବକିନନ୍ଦନାୟ ବିଧମହେ ଭାସୁଦେବାୟ ଧିମାହି ତନ୍ନୋ କୃଷ୍ଣ: ପ୍ରାଚୋଦୟାତ୍ ।
ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ଭାସୁଦେବାୟ ହରୟେ ପରମାତ୍ମନେ । ପ୍ରଣତଃ କ୍ଲେଶନାଶାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନାମୋ ନାମଃ ।
ଓମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ ।
ଓମ୍ କ୍ଲିମ୍ କୃଷ୍ଣାୟ ନାମଃ ।
ଓମ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଃ ଶରଣଂ ମମଃ ।
ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ତସ୍ମୈ କୃଷ୍ଣାୟା କୁନ୍ଥମେଧସେ । ସର୍ବବ୍ୟାଧୀ ବିନାଶାୟ ପ୍ରଭୋ ମାମମୃତଂ କୃଧୀ ।
ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହେରେ ।
କୃଷ୍ଣ ଜନମାଷ୍ଟମୀ ଉପରେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ସକରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ । ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ଏହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଜପ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ଏହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଚାପ ଏବଂ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଜପ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଉପରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛି, ଆପଣ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅତି କମରେ 108 ଥର ଜପ କରିବା ଉଚିତ। ତା’ପରେ ହିଁ ଆପଣ ଏହାର ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିପାରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନ ବାଛିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଘରେ ଏକାକୀ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକର ଜପ କରିପାରିବେ।