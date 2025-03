Video: ଭାରତର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ବେଳେ ସଂଘର୍ଷ: ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ-ନାଗପୁର-କରୀମନଗରରେ ଲାଠିଚାର୍ଜ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରବିବାର ରାତିରେ ଇନ୍ଦୋର ନିକଟସ୍ଥ ମୋହୋରେ ଏକ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆଇସିସି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଉତ୍ସବରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ଜାମା ମସଜିଦ ନିକଟରେ ଘଟିଥିଲା ​​ଯେଉଁଠାରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ବଢି ଯାଇଥିଲା।

ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ମସଜିଦ ନିକଟରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ହିଂସାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଦୁର୍ବୁତ୍ତମାନେ ଉତ୍ସବମୁଖର ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ଯାନବାହାନରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇଟି ଗାଡି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।

ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଭାରୀ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦୋର ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ଇନ୍ଦୋର ସିଟି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସକୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ବିଦା କରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଯଦିଓ ମୋହୋ ଏକ ଆର୍ମି କ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଅନେକ ସେନା ୟୁନିଟ୍ ସର୍ବଦା ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ, ତେଣୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପୃଥକ ସେନା ଡାକିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ |

ମୋହୋ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଗୁଜବ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନଦେବା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି।

ଇନ୍ଦୋର କଲେକ୍ଟର ଆଶିଷ ସିଂ ପିଟିଆଇକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହା କିପରି ଘଟିଲା ପରେ ଜଣାପଡିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି।

ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ସହରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଅନେକ ଗାଡିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ଏକ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର ଅନ୍ତିମ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକ ରାଲିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନେ ଜାମା ମସଜିଦ୍ ଅଞ୍ଚଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ଫିଙ୍ଗିବା ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋଟରସାଇକେଲ ଛାଡି ପଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଗାଡିରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଟେନସନ ଆହୁରି ବଢି ଯାଇଥିଲା।

