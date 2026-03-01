ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହଙ୍ଗାମା! ଆମେରିକୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ୧୪ ମୃତ
ସିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆମେରିକୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇରାନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ପାକିସ୍ତାନର କରାଚୀରେ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଆମେରିକୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଦର୍ଶନ ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାଇ କୋଲାଚିରୁ ସୁଲତାନାବାଦକୁ ଯିବା ଉଭୟ ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। କିଛି ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ଆମେରିକୀୟ କନସୁଲେଟ୍ ପରିସରରେ ପଶି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
ଏହି ଘଟଣା ସମୟରେ ୧୪ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାମା ଟିଭିର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭିଡ଼କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଲୁହ ବୁହା ଗ୍ୟାସ୍ ସେଲ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରିଛି।
ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରହିଛି ଏବଂ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଘଟଣା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି।
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରଭାବ ଦୃଶ୍ୟମାନ:
ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା, ବିଶେଷକରି ଇରାନ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସଂଘର୍ଷ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଏପରି ପ୍ରତିବାଦର ବହୁବିଧ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ।
ପ୍ରଥମତଃ, ଏହା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ, କାରଣ ଦୂତାବାସ ଏବଂ କନସୁଲେଟ୍ ଏକ ଦେଶର ସରକାରୀ ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରତୀକ।
ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ଜଟିଳ କରିପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ସମ୍ବଳ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ତୃତୀୟତଃ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମିଶନ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଯାହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବ।