ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା: ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା, ମିଳିଲା DGCA ଅନୁମତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 2025 ରେ ଚାରିଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ପାଗ ପରେ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ପୁନଃ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ କିଞ୍ଜରାପୁ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ, ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଥିଲା।
ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସହିତ, କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ DGCAକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି, “ଡିଜିସିଏ, ଭାରତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ନାଗରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବିକାଶ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁ ଡେରାଡୁନ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂହ ଧାମିଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ।”
ଡିଜିସିଏ ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା ତଦାରଖ କରିବ
ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୩ ରୁ ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିଜିସିଏ ସମସ୍ତ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍, ହେଲିକପ୍ଟର ଏବଂ ଅପରେଟରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଏକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲା। ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପରେ, ଡିଜିସିଏ ହେଲିକପ୍ଟର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
ଚାରଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ହେଲିକପ୍ଟର ସେବା
ଡେରାଡୁନର ସହସ୍ତ୍ରଧାରାରୁ ଯମୁନୋତ୍ରୀ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥକୁ ଚାର୍ଟର ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ଗୁପ୍ତକାଶୀ, ଫାଟା ଏବଂ ସୀତାପୁର କ୍ଲଷ୍ଟରରୁ କେଦାରନାଥ ହେଲିପ୍ୟାଡକୁ ସଟଲ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ।
ମୋଟ ଛଅଟି ହେଲିକପ୍ଟର ଅପରେଟର ଗୁପ୍ତକାଶୀ, ଫାଟା ଏବଂ ସୀତାପୁର କ୍ଲଷ୍ଟରରୁ ହେଲିକପ୍ଟର ସଟଲ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଏବଂ ସାତଟି ଡେରାଡୁନ (ସହସ୍ତ୍ରଧାରା)ରୁ ଚାର୍ଟର ବିମାନ ପରିଚାଳନା କରିବେ।
ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସତର୍କତା ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରାଯିବ
ହେଲିକପ୍ଟରରେ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ବ୍ୟବହାର, ସୁରକ୍ଷିତ ବୋର୍ଡିଂ ଏବଂ ଅବତରଣ ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପଦକ୍ଷେପ ସମେତ ସୁରକ୍ଷା ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।