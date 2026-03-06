ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି କରିବେ ଆବେଦନ, କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବୁଲି ପାରିବେ ସମସ୍ତ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ?
ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଫ୍ରୀରେ କିପରି କରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଚଳିତ ବର୍ଷ ୧୯ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାର୍ଚ୍ଚ ୬ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା, ୧୨୪,୦୮୯ ଜଣ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପବିତ୍ରଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟାପାର ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସତପାଲ ମହାରାଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାର ବିଶେଷ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ଯମୁନୋତ୍ରୀ, କେଦାରନାଥ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି।
ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁଁ, ୨୦୨୫ରେ ୫.୬୩୧ ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ଚାରିଧାମ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଧାର କରି, ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ବର୍ଷ ବିଶେଷ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି।
ମନ୍ତ୍ରୀ ସତପାଲ ମହାରାଜଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରାର ଅଂଶ ଭାବରେ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଏବଂ ଯମୁନୋତ୍ରୀ ମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାର ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଏପ୍ରିଲ 19 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ।
କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 22 ତାରିଖରେ ଏବଂ ବଦ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକ 23 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସୁଗମ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବିଭାଗ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଫଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ମୋଟ 50ଟି କାଉଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଋଷିକେଶରେ 30ଟି ଏବଂ ବିକାଶନଗରରେ 20ଟି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନହେବା ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ କାଉଣ୍ଟର 24 ଘଣ୍ଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଏପ୍ରିଲ 17, 2026 ରେ ଅଫଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେବ।
କିପରି କରିବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ: ଭକ୍ତମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ “ଟୁରିଷ୍ଟ କେୟାର ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ” ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଆଧାର କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପଲବ୍ଧ।
ବିଦେଶୀ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ମାଧ୍ୟମରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଉପଲବ୍ଧ। ଆଧାର କାର୍ଡ ନଥିବା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଋଷିକେଶ ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପ, ହରିଦ୍ୱାରର ଋଷିକୁଲ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ଡେରାଡୁନର ବିକାଶନଗରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି।
ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି: ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ, ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଶୌଚାଳୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବିକଳ୍ପ ରାସ୍ତା ମରାମତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ମାନକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ (SOP) ଜାରି କରାଯିବ।
ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମୋଟ 1,800 ବସ୍ ପରିଚାଳିତ ହେବ: ପରିବହନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ, ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ମୋଟ 1,800 ବସ୍ ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରୁ 400 ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ପ୍ରାୟ 130 ବସ୍ ପ୍ରତିଦିନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିବ, 10 ଦିନିଆ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଅବଧିରେ ପ୍ରାୟ 1,300 ରୁଟରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ।
ପଞ୍ଜିକରଣର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ସୁଦ୍ଧା ଯମୁନୋତ୍ରୀ ଧାମ ପାଇଁ ୨୨,୩୪୦, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମ ପାଇଁ ୨୨,୭୬୪, କେଦାରନାଥ ଧାମ ପାଇଁ ୪୨,୪୦୫ ଏବଂ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମ ପାଇଁ ୩୬,୫୮୦ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ଯା ଆଗ ତୁଳନାରେ ବଢିଛି।