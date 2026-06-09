SSC, IBPS, SBI ସମେତ ୧୯ଟି ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରି ହେଲେ ଅଫିସର

ଚାରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନେକ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୈଳୀ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା

By Manoranjan Sial

ରାୟପୁର: ସଂଘର୍ଷର ଅନ୍ୟ ନାଁ ଚାରୁ ପାଣ୍ଡେ। କେବେ ସେ ହାର ମାନିନାହାନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଫଳତାର କାରଣ ଖୋଜି ପାଇଛନ୍ତି। ତା’ପରେ ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ତାଙ୍କୁ ୨୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମିଳିଥିଲା। ସେ SSC, IBPS, SBI ସମେତ ୧୯ଟି ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରି ହୋଇଛନ୍ତି ବଡ଼ ଅଫିସର। ଏବେ ସେ ଚେନ୍ନାଇରେ ସିଏଜି ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦରେ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ।

ଚାରୁ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଜନ୍ମ ଛତିଶଗଡ଼ରେ। ତାଙ୍କ ସଫଳତାର ଯାତ୍ରା ନଥିଲା ଆଦୌ ସହଜ। ଆରମ୍ଭରେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଥର ବିଫଳତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଅନେକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫଳାଫଳ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ହାର୍ ମାନିନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସଫଳତା ପରେ ସେ ନିଜର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିଥିଲେ। ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିଥିଲେ।

ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମରୁ ମିଳିଲା ସଫଳତା। ଚାରୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନେକ ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶୈଳୀ ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଏକ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କଲୋନୀରେ ଚାଲିଥିଲା ବାଣ କାରଖାନା; ପୋଲିସ…

ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ପ୍ରଫେସର ଓ ଆସୋସିଏଟ…

୧୯ଟି ପରୀକ୍ଷାରେ ବଡ଼ ସଫଳତା

ଗଣମାଧ୍ୟମର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚାରୁ ପାଣ୍ଡେ ଏସ୍‌ଏସ୍‌ସି, ସିଜିଏଲ୍‌, ଏସ୍‌ଏସ୍‌ସି ସିପିଓ, ଏସ୍‌ଏସ୍‌ସି ଚିଏଚ୍‌ଏସ୍‌ଏଲ୍‌, ଏସ୍‌ଏସ୍‌ସି ଏମ୍‌ଟିଏସ୍‌, ଏସ୍‌ଏସ୍‌ସି ଜିଡି, ଆଇବିପିଏସ୍ କ୍ଲର୍କ, ଆଇବିପିଏସ୍ ପିଓ, ଏସ୍‌ବିଆଇ କ୍ଲର୍କ ଓ ଏସ୍‌ବିଆଇ ପିଓ ଭଳି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ ସେ ୧୯ଟି ସରକାରୀ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି।

ତେବେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଏତେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରୀକ୍ଷା ପାସ୍ କରିବା ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଚାରୁ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ସଫଳତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା, ସମୟ ପରିଚାଳନା ଓ ନିରନ୍ତର ପରିଶ୍ରମ। ସେ ଏକ ସମୟରେ ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଥିଲେ। ଚାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଯଦି ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ପରିଶ୍ରମ କରାଯାଏ, ତେବେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇନଥାଏ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରୁ ପାଣ୍ଡେ ଚେନ୍ନାଇରେ ସିଏଜି ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ସେଠାରେ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଧୁତା ଓ ପରିଶ୍ରମ ସହିତ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଓ ସଫଳ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛି।

You might also like More from author
More Stories

କଲୋନୀରେ ଚାଲିଥିଲା ବାଣ କାରଖାନା; ପୋଲିସ…

ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ପ୍ରଫେସର ଓ ଆସୋସିଏଟ…

ନିଜ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲା ଲୁଚାଇ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ…

ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କଲେ…

1 of 17,228