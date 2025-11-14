ChatGPT ଆଣିଲା ନୂଆ ଫିଚର, ଏଣିକି କରିପାରିବେ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି
ChatGPT: ChatGPT ଏବେ କେବଳ ଏକ AI ସହାୟକ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। OpenAI ଏକ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ବିକଳ୍ପ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି AI ସହାୟକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପରିବାର ସହିତ ଚାଟ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ଏହା ଏକ ସେୟାର ସ୍ପେସ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବିଚାର କରିପାରିବେ, ChatGPT ସେମାନଙ୍କର ସହାୟକ ଏବଂ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଜାପାନ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଏବଂ ତାଇୱାନରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛି।
ChatGPT ରେ କନଭରସେସନରେ ପିପୁଲ୍ ଆଇକନକୁ ଟାପ୍ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବ ଚାଟ ସହ କାହାକୁ ଆଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଁଛନ୍ତି ତେବେ ତେବେ ChatGPT ସେହି ଚାର୍ଟର ଏକ କପି ତିଆରି କରିବ ଏବଂ ମୂଳ ଚାର୍ଟକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖିବ ।
ଆପଣ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇ ଅନ୍ୟ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଚାଟ୍ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୨୦ ଜଣଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ରୁପ ଚାଟରେ ଯୋଡା ଯାଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ଚାଟରେ ଯୋଗ ଦେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଏବଂ ଫଟୋ ସହିତ ଏକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ସେଟ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସାଇଡବାରରେ ଥିବା ବିଭାଗକୁ ଯାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ଖୋଜିବା ଏବଂ ଯୋଗ ଦେବା ସହଜ।
ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ ହେବାପରେ ChatGPT ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଯାତ୍ରା ଯୋଜନା କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ୟାକିଂ ତାଲିକା ତିଆରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିରେ ସହାୟତା କରିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏଥିରୁ ଧାରଣା ଏବଂ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।
ଗ୍ରୁପ୍ ଚାଟ୍ ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ନୂତନ ସାମାଜିକ ଆଚରଣ ସହିତ ତାଲିମ ଦେଇଛି। ଏହା କେତେବେଳେ କଥା ହେବ ଏବଂ କେତେବେଳେ ନୀରବ ରହିବ ତାହା ସ୍ଥିର କରିପାରିବ, ଏବଂ ଏହା ଇମୋଜି ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିପାରିବ। ତଥାପି, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସର୍ବଦା ଏହାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।