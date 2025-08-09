ChatGPT ନେଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ! ମାଆ-ବାପା ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ରିସର୍ଚ୍ଚର ଦାବି

ପିଲାଙ୍କୁ ଖରାପ ଉପଦେଶ ଦେଉଛି ଚାଟ୍‌ଜିପିଟି

By Chinmayee Beura

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: OpenAIର ଲୋକପ୍ରିୟ AI ଟୁଲ ChatGPT ର କ୍ରେଜ୍ କେବଳ ବୟସ୍କମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପିତାମାତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।

କାରଣ ଏକ ଗବେଷଣା ଦାବି କରିଛି ଯେ, ChatGPT ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ଏହା ସେଣ୍ଟର ଫର୍ କାଉଣ୍ଟରିଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଟର ଗବେଷକମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ସେଣ୍ଟର ଫର୍ କାଉଣ୍ଟରିଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ହେଟ୍‌ର ଗବେଷକମାନେ 13 ବର୍ଷର ପିଲା ଭାବରେ ନିଜକୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ଏବଂ ଡ୍ରଗ୍ସ, ସେବନ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଭଳି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପରାମର୍ଶ ମାଗି ChatGPT ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ।

ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ, ଗବେଷକମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ, ChatGPT ପ୍ରଥମେ ସତର୍କତାମୂଳକ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ, ପରେ ଏହା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ନୋଟ୍ ଲେଖିବା ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ବିଷୟରେ ବିପଜ୍ଜନକ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

୭୦ ପ୍ରତିଶତ ପିଲା AI ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି: OpenAI ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛି ଯେ, କମ୍ପାନୀ ସିଷ୍ଟମକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କାମ କରୁଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ChatGPT ସର୍ବଦା ସଠିକ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।

ସର୍ଭେ ସମୟରେ, ଏହା ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ୭୦ ପ୍ରତିଶତ ଆମେରିକୀୟ ପିଲା AI ଚାଟବଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଧିକାଂଶ AI ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, AI ସିଷ୍ଟମର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପରାମର୍ଶ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇପାରେ।

ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା: AI ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିପଜ୍ଜନକ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିତାମାତାଙ୍କ ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇପଡ଼େ, କାରଣ ପିଲାମାନେ AI ସିଷ୍ଟମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସହଜରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରନ୍ତି।

ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ, AI ସିଷ୍ଟମରେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଧାରିବା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ନଚେତ୍ AI ଯୋଗୁଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରେ।

