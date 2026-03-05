ମିନିଟ ଭିତରେ ତିଆରି କରନ୍ତୁ AI ଭିଡିଓ; ଆସିଗଲା OpenAIର ତଗଡ଼ା ପ୍ଲାନ୍, AI ଭିଡିଓରୁ କମାଇ ପାରିବେ ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା..
ଫ୍ରୀରେ AI ଭିଡିଓ ଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତୁ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: OpenAI ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟଜିପିଟି ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦମଦାର ପ୍ଲାନ ଆଣିଛି। ଏବେ ଚାଟଜିପିଟି ପ୍ଲସକୁ ଆପଣ ଫ୍ରୀରେ ବ୍ଯବହାର କରିପାରିବେ। ଯାହାକି ଆଗରୁ ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେଇ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଅଫର କାହା ପାଇଁ ଓ କେତେ ଦିନ ଏହାକୁ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଆସନ୍ତୁ ସେ ବାବଦରେ ପୁରା ଖବର ଜାଣିବା।
OpenAI ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଭାଗ (ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ବିଭାଗ) ସହିତ ଏକ ସହଭାଗୀତା କରିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କୁ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଏହାର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଏହା ସାଧାରଣ ବ୍ଯବହାରକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ଅନୁମାନ କରି ଅନେକ ୟୁଜର ChatGPT ଆପ୍ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ, OpenAI ଏବେ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାସର ମାଗଣା ChatGPT Plus ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ସହ ପାର୍ଟନରସିପର ଖବର ଆସିବା ପରେ, ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ChatGPTକୁ ଅନଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ମାସରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୯୫ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା।
ଏହି ସମୟରେ, OpenAI ର ପ୍ରତିଯୋଗୀ, Anthropic ଏଥିରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇଥିଲା। Anthropic ମଧ୍ୟ ଏବେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଏହାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରୁଛି। ଏହା ପରେ, କମ୍ପାନୀର Cloud chatbot ର ଡାଉନଲୋଡ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲା।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ଯ ଯେ ଚାଟଜିପିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ କରିଛି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଚାଟଜିପିଟି ପ୍ଲସରେ AI ଭିଡିଓ ଜେନେରେଟ କରି ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିଛନ୍ତି।
କେହି କେହି ଏହାଠୁ ବିଜନେସ ଆଇଡିଆ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନଆହରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଚାକିରୀ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଛି। ଏଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚାଟଜିପିଟି ପ୍ଲସ ଫ୍ରୀରେ ବ୍ଯବହାର କରିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ଯ କରିବ। ଏହାଛଡା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ହରାଇଥିବା ପୁରୁଣା ୟୁଜରଙ୍କ ଫେରିପାଇବ। ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀରେ ଅନେକ ଲାଭ ହେବ।