କଟିଯିବ ସବୁ ସମସ୍ୟା କରୱା ଚୌଥରେ କରନ୍ତୁ ଚୌଥ ମାତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ; ସ୍ବମୀଙ୍କ ବଢିବ ଆୟୂ, ଖୁସିରେ କଟିବ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ

By Seema Mohapatra
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରତିବର୍ଷ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷର ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି (ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ) ରେ କରୱା ଚୌଥ ଉପବାସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ବର୍ଷ, ଏହି ଉପବାସ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଦିନ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ୧୬ ଅଳଙ୍କାରରେ ଆଭୁଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦିନସାରା ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି । କରୱା ଚୌଥରେ ଦେବୀ କରୱାଙ୍କ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି ଉପବାସ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ସୁଖମୟ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମିଳିଥାଏ।

କରୱା ଚୌଥ ୨୦୨୫ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ

ଚଳିତ ବର୍ଷ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି ଅକ୍ଟୋବର ୯ ରାତି ୧୦.୫୪ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହା ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ରାତି ୭.୩୮ରେ ଶେଷ ହେବ। ତେଣୁ, ଉଦୟମାନ ତିଥି ଅନୁସାରେ କରୱା ଚୌଥ ବ୍ରତ ଚଳିତବର୍ଷ ଶୁକ୍ରବାର, ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ପୂଜା ପାଇଁ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୫.୧୬ ରୁ ୬.୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୭.୪୨ ମିନିଟରେ ହେବ ।

ଏଠାରେ ଅଛି ଚୌଥ ମାତାଙ୍କ ମନ୍ଦିର

କରୱାଚୌଥର ବ୍ରତରେ ଚୌଥ ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଚୌଥ ମାତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମା’ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଏକ ରୂପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଜସ୍ଥାନର ମାଧୋପୁରରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ ଶିଖରେ ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ମା’ଙ୍କ ମନ୍ଦିର । ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ୧୪୫୧ରେ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଚୌଥମାତା ମା’ଙ୍କ ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ଭୂମି ଠାରୁ ୧୧୦୦ ଫୁଟ ଓ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୭୦୦ ପାହାଚ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ମନ୍ଦିରର ଭଗବାନ ଗଣେଶ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରାୟ ୫୬୭ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏହି ମନ୍ଦିରର ବାସ୍ତୁକଳା ଦେଖିଲେ ମନ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇଯାଏ। ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର।

ଏହା ରାଜସ୍ଥାନର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କରୱାଚୌଥ ଦିନ ମା’ଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ନବ ବଧୂ ଭଳି ସଜ୍ଜା ଯାଇଥାଏ। ଏହି ରୂପରେ ମା’ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ, ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଏହା ସହ ମା’ଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କରୱାଚୌଥ ଅବସରରେ ମାଧୋପୁରରେ ମେଳାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏହି ମେଳାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାକାର ସ୍ଥାନୀୟଲୋକଙ୍କ ମାନ୍ୟତା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବହୁ ବର୍ଷରୁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ଜଳୁଛି ଏବଂ କରୱାଚୌଥ ଦିନ ଏହି ଜ୍ୟୋତିର ଚମକ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ। ଏତଦବ୍ୟତୀତ ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ମା’ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥାଆନ୍ତି । ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଥିବା ବାଧାବିଘ୍ନ ଦୂର ହେବା ସହ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ ଓ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

