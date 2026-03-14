ଶସ୍ତା ଡ୍ରୋନ୍ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରହାର… ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଏମିତି କନ୍ଦାଉଛି ଇରାନ
ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅକାମୀ କରିବା ଇରାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ସହିତ ଜଡିତ ବିବାଦ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟକୁ ଅଶାନ୍ତିରେ ପକାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲୀ ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ, ତେହେରାନ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ ମୂଲ୍ୟର ‘ଶାହେଦ ଡ୍ରୋନ’ ମୁତୟନ କରି ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମରିକ ଘାଟି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନିରନ୍ତର ଟାର୍ଗେଟ କରିଆସୁଛି।
ଆମେରିକା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହା ଦିନକୁ ଦିନ ଇରାନର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ କ୍ଷମତାକୁ କ୍ରମଶଃ ହ୍ରାସ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ, ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣର ଏହି ପ୍ରବଳ ଆକ୍ରମଣ ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି।
ପୂର୍ବତନ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ସାମରିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂଚନା, ରୁଷରୁ ଶିଖାଯାଇଥିବା ଶିକ୍ଷା, ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ନିକଟତା ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେରିକୀୟ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି; ଅଧିକନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣରେ କମ ମୂଲ୍ୟର ଡ୍ରୋନ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଶାହେଦ୍ ଡ୍ରୋନ୍ର ବିନାଶ:
ଇରାନ ସେନା ଉପସାଗରରେ ଆମେରିକାର ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ଉପରେ ୩୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ନିକ୍ଷେପ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ଶହ ଶହ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି।
ଏହି ସପ୍ତାହର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଜାହାଜ, ଏକ ଓମାନି ବନ୍ଦର, ଦୁବାଇ ବିମାନବନ୍ଦର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଆବୁଧାବିରେ ଏକ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର ଏବଂ କୁୱେତ ବିମାନବନ୍ଦର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକରେ ଶାହେଦ ସିରିଜ୍ ସମେତ ଇରାନର ଏକପାଖିଆ ଆକ୍ରମଣ ଡ୍ରୋନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା।
ଏହି ଡ୍ରୋନର ମୂଲ୍ୟ ଆମେରିକାର ଉନ୍ନତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍। ଏହି ଡ୍ରୋନଗୁଡ଼ିକ ମୋଟରସାଇକେଲ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ଏବଂ ୨୫ ରୁ ୫୦ କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ବହନ କରନ୍ତି। କିଛି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଟାଇରୋଫୋମ ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରି ନିର୍ମିତ ହୋଇଥାଏ।
ଏଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଲଞ୍ଚ କରିବା ବହୁତ ସହଜ:
ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଶସ୍ତା, ନିକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ସହଜ ଏବଂ ଭୂମିରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବା କଷ୍ଟକର, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକର ଲଞ୍ଚ ରେଲ୍ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ଉପରେ ଲଗାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ପରିବହନ କରାଯାଇପାରିବ।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ନାଭିଗେସନ୍ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରି ସଠିକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିପାରିବ।
ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରି ନୁହେଁ, ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଭୂମି ନିକଟତରରେ ଉଡ଼େ ଏବଂ ଏକ ସ୍ଥିର ଉଡ଼ାଣ ପଥ ଅନୁସରଣ କରେ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଉପସାଗରର ପୃଷ୍ଠ ଉପରେ ସ୍କିମ୍ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଡାର ଦୃଶ୍ୟତା ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ଇରାନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକ୍ରମଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା “ବିଭିନ୍ନ ରାଡାର ସିଷ୍ଟମକୁ ନଷ୍ଟ କରି ବିଶେଷକରି ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଏବଂ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ କରିବା।”
ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଆକ୍ରମଣର ପରିମାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆକଳନ କରିନଥିଲା – ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଆୟାତୋଲ୍ଲା ଅଲି ଖାମେନିଙ୍କ ସମେତ ୧୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ “ନିର୍ବାର୍ତ୍ତାମୂଳକ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ” ପାଇଁ ଚାପ ପକାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତେହେରାନ ହାର ମାନିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛି। ବରଂ, ଏହା ଉପସାଗରକୁ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି, ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସର ଗତିକୁ ମନ୍ଥର କରିଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟକୁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅକାମୀ କରିବା:
ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍ ଏବଂ ସଠିକତା ହେତୁ, ଇରାନ ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆତ୍ମଘାତୀ ଡ୍ରୋନ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସହଜ। ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଅଂଶୀଦାରମାନେ ଇରାନ ଏବଂ ଏହାର ସହଯୋଗୀ ମିଲିସିଆ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର, ଡ୍ରୋନ ଏବଂ ରକେଟକୁ ଖସାଇ ଦେବା ପାଇଁ THAAD, Patriot ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ନେଟୱାର୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଏହି ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଥିବା ବିପଦକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଡାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଦୁର୍ଲଭ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା।
‘ଦି ୱାଲ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ’ ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆସୁଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଘର୍ଷରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଆମେରିକୀୟ ଇଣ୍ଟରସେପ୍ଟର ମିସାଇଲ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି।
ଗୋଟିଏ ଶାହେଦ୍-୧୩୬ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨୦,୦୦୦ ଡଲାର। ଏହା ତୁଳନାରେ – ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ପରିଷଦ ଅନୁଯାୟୀ – ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆମେରିକା ବ୍ୟବହୃତ ଏକ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪ ନିୟୁତ ଡଲାର।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଏକ ଇରାନୀ ଡ୍ରୋନ୍ ଖସାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଅଟକାଇବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଶର ପ୍ରତିପକ୍ଷମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଭାରୀ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ପକାଇଥାଏ।
ଇରାନ ଆମେରିକୀୟ ଘାଟିଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଚାଲିଛି:
ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣରେ, କତାରର ଅଲ୍ ଉଦେଦରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସତର୍କତା ରାଡାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା – ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଘାଟି ଅବସ୍ଥିତ।
ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉଦ୍ଧୃତି ଦେଇ, ‘ୱାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲ୍’ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଆକ୍ରମଣ AN/FPS-୧୩୨ ରାଡାରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି ଏବଂ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, AN/FPS-୧୩୨ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆପର୍ଚର ରାଡାର ଯାହା ଏକାଧିକ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଏକକାଳୀନ ଟ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ।
ଏକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେରିକା ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେରିକୀୟ ଚେତାବନୀ ନେଟୱାର୍କର ଅଂଶ ଭାବରେ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥିର ରାଡାର ସିଷ୍ଟମ ରଖିଛି, ଯାହା ଦେଶକୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଷ୍ଟମର ମୂଲ୍ୟ ଏକ ବିଲିୟନ ଡଲାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଲହରୀ ତୁଳନାରେ, ଇରାନ ଏବେ କମ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରୁଛି।
ହେଲେ, ଏହାର ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରାୟତଃ ସ୍ଥିର ଗତିରେ ଜାରି ରହିଛି। ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଥମ ଦୁଇ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଇରାନ ୫୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ ନିକ୍ଷେପ କରିଥିଲା।
ସେବେଠାରୁ – UAE ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ – ଏହା ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଇରାନ ହଜାର ହଜାର ଡ୍ରୋନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ।