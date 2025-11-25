Cheapest Alcohol: ମଦ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର! ଏଠାରେ 40 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଦାମରେ ମିଳେ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ମଦ

ଏଠାରେ ମିଳେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ମଦ । ଦାମ୍ ମାତ୍ର ୩୫ ଟଙ୍କା ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ବହୁତ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ମଦ ପିଅନ୍ତି କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଦେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି।

ଏହି ଦେଶରେ ଏକ ବୋତଲ ମଦ ମାତ୍ର 35 ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ମିଳିପାରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଶ୍ୱର କେଉଁଠାରେ ମଦ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା…

ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ମିଲେ ମଦ

ଭିଏତନାମରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ମଦ ମିଳେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏଠାରେ ଏକ ବୋତଲ ମଦର ମୂଲ୍ୟ 35 ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତାରେ ମଦ ୟୁକ୍ରେନରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଏଠାରେ, ଆପଣ କେବଳ 45 ଟଙ୍କାରେ ଏକ ବୋତଲ ମଦ ପାଇପାରିବେ।

ଏହା ପରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶ ଜାମ୍ବିଆ ଆସୁଛି। ଜାମ୍ବିଆରେ ଏକ ବୋତଲର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 75 ଟଙ୍କା। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ମଦ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କାରେ ବହୁତ ଶସ୍ତା।

କମ୍ ମୂଲ୍ୟର କାରଣ?

ୟୁକ୍ରେନ, ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ପର୍ତ୍ତୁଗାଲର କିଛି ଅଂଶରେ ମଦର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। କମ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ସୁଲଭ ମଦ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ପ୍ରିନ୍ସ ଇଗୋର ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଭୋଡକା, ମୋଲସନ କାନାଡିଆନ୍ ଏବଂ ଟୋରୋ ବ୍ରାଭୋ ଟେମ୍ପ୍ରାନିଲୋ ମେରଲଟ୍ ବହୁତ ସୁଲଭ।

ଭାରତରେ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମଦ ଏଠାରେ ମିଳେ

ଭାରତରେ ମଦର ମୂଲ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଦ ଉପରେ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ତଥାପି, ଗୋଆ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ମଦ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।

ଗୋଆରେ, ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କକୁ ବହୁତ କମ୍ ରଖିଛି, ଯାହା ମଦର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ। ଗୋଆ ବ୍ୟତୀତ, ସିକିମ୍, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଲଦାଖରେ ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତାରେ ମଦ ଉପଲବ୍ଧ।

