ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଓ କଲିଂ ପାଇଁ ଆସିଲା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍
ଜିଓ ହେଉଛି ଦେଶର ନମ୍ବର-୧ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ। ଏହା ପାଖରେ ୫୧ କୋଟି ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ଅୟାରଟେଲ। ଏହି କମ୍ପାପୀ ପାଖରେ ୪୧ କୋଟି ଗ୍ରାହକ ଅଛନ୍ତି
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ସମାଜରେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ସରଳ ଓ ସୁଗମ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଦୁଇଟି ସିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଯେବେଠାରୁ ରିଚାର୍ଜ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି, ସେବେଠାରୁ ଦୁଇଟି ସିମ୍ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଟିକେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏଥିରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କାରଣ ଦେଶର ନମ୍ବର-୧ ଓ ନମ୍ବର-୨ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ଓ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ୍।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜିଓ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଶସ୍ତା ପ୍ଲାନ ଆଣୁଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରାହକ ୧୮୯ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରି ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ସହ ସବୁ ନେଟୱର୍କକୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଥା ହୋଇପାରିବେ। ଏହାର ବୈଧତା ୨୮ ଦିନ ରହିବ। ମୋଟ୍ ୨ ଜିବି ଡାଟା ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଡାଟା ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହାହେଲେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ।
ଜିଓ ପରି ଏୟାରଟେଲ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି ଶସ୍ତା ଓ ସିମ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍। ଏଥିପାଇଁ ୧୯୯ ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାର ବୈଧତା ୨୮ ଦିନ ରହିବ। ଏହି ପ୍ଲାନ୍ରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସବୁ ନେଟୱର୍କରୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ୨ ଜିବି ଡାଟା ଓ ୩୦୦ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପଠାଇ ପାରିବେ।
