Cheapest Plan: ବାଃ ବାଃ, ଏୟାରଟେଲ୍ ପୁଣି ଲଞ୍ଚ କଲା ଶସ୍ତା ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍, ସବୁ ଫ୍ରି!

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

Mobile Recharge Plan: ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ଏକ ଶସ୍ତା ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଚାହାଁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେହି ଶସ୍ତା ମୋବାଇଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ ସେବା ମଧ୍ୟ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏୟାରଟେଲ୍‌ର ୧୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଛାତ୍ର, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ଏବଂ ହାଲୁକା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍।

ଏହା ସେହି ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ଲାନ୍ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍‌ର ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟ, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରିଚାର୍ଜ ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଅଫରରେ କ’ଣ ବିଶେଷ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ କ’ଣ – ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଏବଂ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ- ଏୟାରଟେଲର ୧୯୯ ପ୍ଲାନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ୨୮ ଦିନର। ଥରେ ରିଚାର୍ଜ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ପାଇଁ ମାଗଣା। ଏହା ଏକ ୨GB ଡାଟା ପ୍ଲାନ ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଡେଇଁବା ଏବଂ ଚାଟ୍ କିମ୍ବା ଭିଡିଓ କଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି। ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ Wi-Fi ରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଘରେ ନାହାଁନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେହି ସମୟ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଡାଟା ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି।

କଲିଂ ଏବଂ SMS ସୁବିଧା- ଅସୀମିତ କଲିଂ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାରା ଦେଶରେ ଯେକୌଣସି ନେଟୱାର୍କକୁ ସ୍ଥାନୀୟ କଲ୍, STD ଏବଂ ରୋମିଂ କଲ୍ କରିବା। ଏହି ସବୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦ଟି ମାଗଣା SMS ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ, ଆପଣ ଏହା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନକରି ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁ, ପରିବାର କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀ ସମ୍ପର୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ।

ଏୟାରଟେଲ୍ ନେଟୱାର୍କ- ଏୟାରଟେଲ୍ ସର୍ବଦା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ନେଟୱାର୍କ ସିଗନାଲ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ସମାନ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କନେକ୍ସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏବଂ କଲ୍-ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ସବୁଠି ଡାଟା ଆକ୍ସେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ। ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ, ଏୟାରଟେଲ୍ ର ନେଟୱାର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି।

ଏହି ଯୋଜନାକୁ କଣ ଅନନ୍ୟ କରିଥାଏ? ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସେବା ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏୟାରଟେଲ୍ ୧୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ କିଣିବା ଉଚିତ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତା, ଏହି ପ୍ଲାନର ଅତିରିକ୍ତ ସୁବିଧା ଅଛି ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଏହା ଦେୟ ମୂଲ୍ୟର ଯୋଗ୍ୟ। ଏହା ଛାତ୍ର, ଦ୍ୱିତୀୟ ସିମ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ପ୍ରାୟତଃ Wi-Fi ସହିତ କନେକ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋବାଇଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ।

ଇଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ: ଯଦିଓ ୧୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ସରଳ କଲିଂ ଏବଂ ଡାଟା ପାଇଁ, ତଥାପି ଏୟାରଟେଲ୍ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଏୟାରଟେଲ୍ Thanks App, Wynk Music ଏବଂ Airtel Xstream ପ୍ଲେ ଭଳି ଆପ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଫ୍ରି ମ୍ୟୁଜିକ, ଶୋ’ର ମଜା ନେବାକୁ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।

ମୋଟ ଉପରେ, ଯୋଗାଯୋଗ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଏୟାରଟେଲ୍ ୧୯୯ ଟଙ୍କିଆ ପ୍ଲାନ୍ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନା ଏବଂ ବଜେଟ୍ ବହୁତ କମ୍। ପ୍ଲାନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ୨୮ ଦିନର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି, ୨GB ଡାଟା, ଅସୀମିତ କଲିଂ ଏବଂ ଦିନକୁ ୧୦୦ ମେସେଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ – ଜଣେ ମୌଳିକ ମୋବାଇଲ୍ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ। ସେହି ନେଟ୍ ପାଇଁ ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କଲିଂ ଏବଂ ସୁଲଭ ରିଚାର୍ଜ ଦିଏ, ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉଛି ଏୟାରଟେଲ୍‌ର ଅଫର୍।

