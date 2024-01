ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ସହ ଧୋକା ! ଅମ୍ପାୟାର ନେଲେ ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଟେଷ୍ଟର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ନିଜର ୪ର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ଶତକ ପୁରା କରିବେ ବୋଲି ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରି ୮୭ ରନରେ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ LBWରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟର ଜୋ ରୁଟ୍ (Joe Root) ।

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସ୍ଥିତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ୫ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନ । ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ବିବାଦୀୟ ଭାବରେ LBW ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ଏହି ଫଇସଲାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ।

