ଆଦାନି ମାମଲାରେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗ SVB ମାମଲାରେ କାହିଁକି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଲା ନାହିଁ :ବିନ୍ଦୁ ଦାରା ସିଂ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାର ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ବ୍ୟାଙ୍କର ଦେବାଳିଆ ହେବାର ଖବର ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇ ସାରିଲାଣି । ଏସଭିଏମ ଆମେରିକାର ୧୬ତମ ବଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା । ଏବଂ ନିକଟରେ forbes ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ତମ ତାଲିକାରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରାଙ୍କ ଭଲ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ପତନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି । ଆମେରିକା ସମେତ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଉଥିବା ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ(ଏସଭିବି) ଏକ ବଡ଼ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।

ଆମେରିକାର ନିୟାମକ ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ତାଲା ପକାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାସକରି ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ ଏହା ହଲଚଲ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିସାରିଲାଣି । ଏନେଇ ଦୁନିଆସାରା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ ପଡିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହା ଭିତରେ ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ବିନ୍ଦୁ ଦାରା ସିଂ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ।

ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ବେଳେ ଗୌତମ ଆଦାନୀ ଘଟଣାରେ ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍ଥା ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗର ତାର ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା ଏବେ ସଂସ୍ଥା କଣ କରୁଛି ? ଆମେରିକାର ସିଲିକନ୍ ଭ୍ୟାଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା କୌଣସି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଣ ପାଇଁ କରି ନଥିଲା ? ହିଣ୍ଡେନବର୍ଗର ଏହି ଘଟଣା କୁ ନେଇ କାହିଁକି କିଛି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ କିଭଳି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଙ୍କର ଦେବାଳିଆ ହେବାର ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବରୁ ନଜର ହିଁ ଆସିଲା ନାହିଁ ।

Wonder why #Hindenburg had not done any study of #SVBBank #svb_financial !

— Vindu Dara Singh (@RealVinduSingh) March 11, 2023