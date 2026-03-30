Gold Price: ଶସ୍ତା ହେଲା ସୁନା, ଏବେ ମଉକା ହାତଛଡା ନକରି ତୁରନ୍ତ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପରେ କାନ୍ଦିବେ…

Gold News: ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ୨୪ କ୍ୟାରେଟରୁ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ମିଳୁଛି ଭଲ ରିହାତି।

ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ₹୧୪୮,୦୮୦ ଅଛି, ଯାହା ଗତକାଲି, ରବିବାର, ୨୯ ମାର୍ଚ୍ଚରେ ₹୧୪୮,୦୯୦ ଥିଲା। ଏହାର ଅର୍ଥ ₹୧୦ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି, ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଗତକାଲି ₹୧୩୫,୭୫୦ ତୁଳନାରେ ଆଜି ₹୧୩୫,୭୪୦ ଅଛି।

ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ଅନ୍ୟ ମହାନଗର ସହର ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ। ଏହି ସମୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଜୟପୁର ଭଳି ସହରରେ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ସ୍ତରରେ ରହିଛି।

ସ୍ଥାନୀୟ ଟିକସ ଏବଂ ପରିବହନ ଶୁଳ୍କ ଯୋଗୁଁ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ସହର ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମୂଲ୍ୟ ୧୦-୧୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କିଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଥିବା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହା ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବ।

ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କାହିଁକି ହ୍ରାସ ପାଇଲା: ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ କମ ହେବା ଏବଂ ଡଲାର ମଜବୁତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, MCX ରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ସକାଳେ MCX ରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ୦.୬୬% ହ୍ରାସ ପାଇ ₹୧,୪୩,୩୩୧ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ବଜାରରେ ଅସ୍ଥିରତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି।

ରୂପା ମୂଲ୍ୟ: ଭାରତରେ, ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ₹୨,୨୧୦ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତକାଲି ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ₹୨୫୧,୦୯୦ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଆଜିର ମୂଲ୍ୟ ₹୨୪୮,୮୮୦। ତେଣୁ, ଆଜିର ୧ ଏବଂ ୧୦ ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ₹୨୪୮.୮୮ ଏବଂ ₹୨,୪୮୮.୮୦। ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ₹୨୪,୮୮୮।

 

