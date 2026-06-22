ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଆଗରୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ , ବଦଳିଲା ନିୟମ? ବିନା ଆଧାରରେ ଏବେ ହେବନାହିଁ ଗୋଟିଏ ବି କାମ
ରେଲୱେର କିଛି ନିୟମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ ବିନା ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଏଠାରୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତୁ।
IRCTC New Rule : ଆଜିର ସମୟରେ ଟ୍ରେନ ଟିକେଟ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମିଳୁଛି। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଯଦି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ଥାଏ, ତେବେ ଟିକେଟ ଜମାରୁ ମିଳେନାହିଁ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଉଛୁ ଯେ ରେଲୱେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ନିୟମରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି, ଯାହା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ରହିବା ଉଚିତ। ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଧାର ବିନା ଏବେ ଟିକେଟ ବୁକ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ରେଲୱେର ଏହି ନିୟମ ନକଲି ବୁକିଂ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି।
କ’ଣ ଅଟେ ନୂଆ ନିୟମ?
ରେଲୱେ ଏବଂ ଆଇଆରସିଟିସି ର ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ ବୁକ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆଧାର କାର୍ଡ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଧାର କାର୍ଡ ସହ ଲିଙ୍କ ଥିବା ନମ୍ବର ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଓଟିପି ଭେରିଫିକେସନ୍ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ହିଁ ଟିକେଟ ମିଳିବ। ସହଜ ଶବ୍ଦରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ, ଟିକେଟ ବୁକ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକୃତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଏକ OTP ଆସିବ ଏବଂ ତାହା ପରେ ହିଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ହେବ।
ଆଧାର କାହିଁକି ଜରୁରୀ ହେଲା?
ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ହିଁ ଅଭିଯୋଗ ରହୁଥିଲା ଯେ ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। ଏହାର ବଡ଼ କାରଣ ଅଟୋମେଟିକ ସଫ୍ଟୱେର ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମାନାଯାଏ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରେଲୱେ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଆଧାର OTP ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ନକଲି ଆଇଡି ଏବଂ ବଟ ବୁକିଂ କମିଯିବ।
ଏହି ସବୁ କାମ ଆଗୁଆ କରି ରଖନ୍ତୁ:
IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ସହିତ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ।
ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରି ରଖନ୍ତୁ।
ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରିଚାର୍ଜ ରଖନ୍ତୁ।
OTP ଆସୁଥିବା ନମ୍ବରଟିକୁ ସକ୍ରିୟ ରଖନ୍ତୁ।
ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ କାମ ପୂର୍ବରୁ କରିନେବେ, ତେବେ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନାହିଁ। ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ ବୁକିଂରେ ଆସୁଥିବା ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଦେଇପାରେ। ରେଲୱେର ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି ଯେମିତି ଟିକେଟ୍ ପ୍ରକୃତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କର କାରସାଦି କମୁ।