Gold Price: ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଚମକିଲା ସୁନା! କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜାଣନ୍ତୁ ୨୨k ସୁନର ଦାମ…
Gold Price: ସୁନା ଦାମ ଜାଣନ୍ତୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପାଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଅବସରରେ ସୁନା କିଣିବା ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବଜାରରେ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ, ୧୯ ଏପ୍ରିଲ ରବିବାର ଦିନ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ କେବଳ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଉଛି।
ତଥାପି, ସୁନା ଏବେ ବି ୧.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ କାରବାର କରୁଛି, ବିଶେଷକରି ଏହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ବ ଋତୁ ଯୋଗୁଁ କିଣାକାଟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଦର କ’ଣ।
ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ସୁନା ଏବଂ ରୂପା…
ଗତ ସପ୍ତାହ ତୁଳନାରେ, ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ଉଭୟ ମୂଲ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏପ୍ରିଲ ୧୭ ତାରିଖରେ, MCX ରେ ସୁନା ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ₹୧,୫୪,୬୫୦ ଏବଂ ରୂପା କିଲୋଗ୍ରାମ ₹୨,୫୮,୦୭୯ ରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା।
ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ, ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ତାରିଖରେ, ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ₹୧,୫୨,୬୯୦ ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ₹୨,୪୩,୩୦୦ ଥିଲା। ତେଣୁ, ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ, ସୁନା ପ୍ରାୟ ₹୧,୬୯୦ ଏବଂ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ₹୧୪,୭୭୯ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ରୂପା ମୂଲ୍ୟ: ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ କୋଲକାତାରେ ଆଜି ୧ ଗ୍ରାମ ରୂପା ₹୨,୭୫୦ ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ରୂପା କିଣିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୨୭,୫୦୦ ଦେବାକୁ ପଡିବ।
ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ
ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୫,୯୩୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୨,୯୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୬,୯୯୦ ଟଙ୍କା
ମୁମ୍ବାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୫,୭୮୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୨,୮୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୬,୮୪୦ ଟଙ୍କା
ଚେନ୍ନାଇରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୬,୬୬୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୩,୬୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୯,୮୦୦ ଟଙ୍କା
କୋଲକାତାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୫,୭୮୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୨,୮୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୬,୮୪୦ ଟଙ୍କା
ଅହମଦାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୫,୮୩୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୨,୮୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୬,୮୯୦ ଟଙ୍କା
ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୫,୯୩୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୨,୯୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୬,୯୯୦ ଟଙ୍କା
ପାଟନାରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୫,୮୩୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୨,୮୫୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୬,୮୯୦ ଟଙ୍କା
ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୫୫,୭୮୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୪୨,୮୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ – ୧,୧୬,୮୪୦ ଟଙ୍କା
ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ
୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍-୧,୫୫,୭୮୦ ଟଙ୍କା
୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ -୧,୪୨,୮୦୦ ଟଙ୍କା
୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍- ୧,୧୬,୮୪୦ ଟଙ୍କା