୧୧ ଟଙ୍କାରେ ଦିନକୁ ୨ ଜିବି ଡାଟା, ୮୪ ଦିନିଆ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ଥରେ ରିଚାର୍ଜ କରି ମାସ ମାସ ଗପନ୍ତୁ; ସବୁକିଛି ଫ୍ରି…
ଏୟାରଟେଲ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ଏୟାରଟେଲ ଗ୍ରାହକ, ତେବେ ଖୁସି ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ । ଏହି ସମୟରେ, ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ୮୪ ଦିନ ପାଇଁ ଡାଟା ଓ ମାଗଣା କଲିଂ ସୁବିଧାର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଛି।
ଏୟାରଟେଲ ହେଉଛି ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ। ଜିଓ ପରେ ଏହାର ୩୮ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛନ୍ତି । ଏହି କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଯୋଜନା ଯୋଗାଇଥାଏ ।
ଉଭୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ମିଆଦି ପାଇଁ ଏୟାରଟେଲର ଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଅଛି । ଆଜିକାଲି, OTT ର କ୍ରମାଗତ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଯୋଜନା ଆଣିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ସୁବିଧା ପାଇଛନ୍ତି ।
ଏୟାରଟେଲର ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ୯୭୯ ଟଙ୍କାରେ ଆସୁଛି । ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେଉଛି । ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ବୈଧତା ସହିତ ଏକ ଶସ୍ତା ଯୋଜନା ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ । କାରଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ୮୪ ଦିନର ବୈଧତା ପାଇବ ।
ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ୮୪ ଦିନ ପାଇଁ ଅସୀମିତ କଲିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ । ଯଦି ଆଉ ଟିକେ ସରଳରେ ବୁଝିବେ ତେବେ ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୯୭୯/୮୪=୧୧.୬୫ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡିବ ।
୯୭୯ ଟଙ୍କା ଏହି ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟ ୧୬୮ ଜିବି ଡାଟା ଦିଆଯାଉଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ୨GB ଡାଟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ୧୦୦SMS ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଉଛି । ଯଦି ଆପଣ OTT କୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏୟାରଟେଲର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଯାଇପାରିବେ ।
ଏହି ଶସ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଏୟାରଟେଲ ଏହାର ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ୮୪ ଦିନ ପାଇଁ ସୋନି ଲିଭ୍ ଭିଡିଓର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ଉପାୟରେ, ନିଜେ ରିଚାର୍ଜ ଟଙ୍କା ସହିତ, ଆପଣ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ମାଗଣାରେ ଦେଖି ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ।