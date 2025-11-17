ବାହାର ଦେଶରୁ ଶବ ଫେରାଇ ଆଣିବାର କଣ ରହିଛି ନିୟମ? କିଏ ଉଠାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ, କେଉଁ ଜରୁରୀ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ଖବର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାଉଦି ଆରବରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ୧୭ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ, ଭାରତୀୟ ମାନକ ସମୟ ପ୍ରାୟ ୧:୩୦ ସମୟରେ, ମକ୍କାରୁ ମଦିନା ଯାଉଥିବା ଏକ ଉମରା ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ମୁଫ୍ରିହାଟ ନିକଟରେ ଏକ ଡିଜେଲ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବୟାଳିଶ ଜଣ ଭାରତୀୟ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ, ଶବଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ପ୍ରୋଟୋକଲ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ? ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା …
ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଭୂମିକା: ଯଦି ଏପରି ଘଟଣା ଘଟେ, ତେବେ ଜେଦ୍ଦାହରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ କନସୁଲେଟ୍ କିମ୍ବା ରିୟାଦରେ ଥିବା ଦୂତାବାସ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରେ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସାଉଦି ପୋଲିସ, ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ କରିବା। ସେମାନେ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ଭାରତରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
ଫେରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ: ସାଉଦି ଆରବରୁ ମୃତଦେହ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ଥାନୀୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଏକ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଜାରି କରେ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଯେହେତୁ ଏହି ଘଟଣା ଏକ ଅପ୍ରାକୃତିକ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଜଡିତ, ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଏବଂ ଫୋରେନସିକ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇପାରେ।
ଦୂତାବାସ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରଠାରୁ ଏକ ସମ୍ମତି ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ଶବକୁ ଭାରତ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କି ସାଉଦି ଆରବରେ କବର ଦେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ପରିବାରର ନିଷ୍ପତ୍ତି ରେକର୍ଡ ହେବା ପରେ, ମୃତକଙ୍କ ପାସପୋର୍ଟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବାତିଲ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଏ।
କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ (NOC)ପ୍ରମାଣପତ୍ର: ତା’ପରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏକ ନୋ ଅବଜେକ୍ସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ (NOC) ଜାରି କରେ। ଏହା ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ଅସ୍ଥି ପରିବହନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଏକ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ। ସମସ୍ତ ଔପଚାରିକତା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ସାଉଦି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଜର NOC ଜାରି କରନ୍ତି।
ଶରୀରର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ପରିବହନ: ସାଉଦି ଆରବ ଶରୀରକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସଂରକ୍ଷଣ ପରେ ହିଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଶରୀରକୁ ଯତ୍ନର ସହ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ବିମାନ ପରିବହନ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଫିନରେ ସିଲ୍ କରାଯାଏ। ଶରୀରକୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ କଫିନ୍ ସିଲ୍ କରାଯିବା ପରେ, ଦୂତାବାସ ବିମାନ କାର୍ଗୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମୃତଦେହ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନ କମ୍ପାନୀ, କଷ୍ଟମ୍ସ ଏବଂ ଇମିଗ୍ରେସନ ବିଭାଗ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରେ। ଅଧିକାଂଶ ମୃତଦେହ ପୀଡିତଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନର ନିକଟତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ପଠାଯାଏ।
ଖର୍ଚ୍ଚ, ବୀମା ଏବଂ ଦୂତାବାସ ସହାୟତା: ଯଦି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଯାତ୍ରା ବୀମା କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉମରାହ ବୀମା ଥାଏ, ତେବେ ଶରୀରର ପରିବହନ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ବହନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳର ଅଭାବ ଥାଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ।
ଭାରତରେ ଶରୀର ପୁନରୁଦ୍ଧାର: ବିମାନ ଅବତରଣ କରିବା ମାତ୍ରେ, ବିମାନବନ୍ଦର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିକଟତମ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ବୈଧ ପରିଚୟ ଏବଂ ସମ୍ମତି ପତ୍ର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ କୁହନ୍ତି। କାଗଜପତ୍ର ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ, ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଏ। ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତା’ପରେ ଘରୋଇ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ତୁରନ୍ତ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କରିପାରିବେ।