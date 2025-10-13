ବାରମ୍ଵାର ଲୋନ ପାଇଁ Apply ପରେ ବି ମିଳୁନି Loan, ବାସ ଚେକ କରନ୍ତୁ ଏହି ୫ଜିନିଷ ତୁରନ୍ତ ମିଳିବ ଟଙ୍କା!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଋଣ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ବୁଝିବା ଭଲ। ଯଦି ଋଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ବିଳମ୍ବ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋରକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ।
ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଫିନଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଋଣ ମଞ୍ଜୁର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ପ୍ରମୁଖ କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସହିତ ଏକ ଋଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ।
ଦରମା:ଋଣଦାତାମାନେ (ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ଫିନଟେକ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ) ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସ୍ଥିର ଆୟ ଅଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଯେତେ ଭଲ ହେବ, ଋଣ ମଞ୍ଜୁର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସେତେ ଅଧିକ ହେବ। ସମାନ କମ୍ପାନୀରେ ୧-୨ ବର୍ଷ ପାଇଁ କାମ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କାମ କରେ। ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆୟର ପ୍ରମାଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେପରିକି ଆର୍ଥିକ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଟିକସ ରିଟର୍ଣ୍ଣ।
କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର୍: ଆପଣଙ୍କର କ୍ରେଡିଟ୍ ସ୍କୋର ଋଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ୭୫୦ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋରକୁ ଭଲ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ସୂଚାଇଥାଏ ଯେ ଆପଣ ପୂର୍ବ ଋଣକୁ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନିୟମିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରିପୋର୍ଟରେ ଥିବା କୌଣସି ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ।
ଚଳିତ ଋଣ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ବ: ଋଣ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ-ଆୟ ଅନୁପାତ (DTI) ବିଚାର କରନ୍ତି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ଆୟର କେତେ ଅଂଶ ପୂର୍ବରୁ EMI ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯଦି EMI ଆପଣଙ୍କ ଆୟର ୪୦% ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ନୂତନ ଋଣ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ହ୍ରାସ ପାଏ।
ବୟସ ଏବଂ ପରିଶୋଧ କ୍ଷମତା:କମ୍ ବୟସର ଆବେଦନକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଅନେକ ବର୍ଷର ରୋଜଗାର ପାଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଟ୍ରାକ୍ ରେକର୍ଡ ନାହିଁ, ତେବେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୟସରେ ଆବେଦନ କରିବା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାଙ୍କ ୨୧ ରୁ ୬୦ବର୍ଷ ବୟସ ସୀମାକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରନ୍ତି। ଋଣ ଅବଧି ସାଧାରଣତଃ ଆପଣଙ୍କ ଅବସର ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ।
ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଏବଂ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍:ଆପଣ କେଉଁଠାରେ କାମ କରନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ ଜଣାଶୁଣା କିମ୍ବା ସ୍ଥିର କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ଆବେଦନ ଶୀଘ୍ର ମଞ୍ଜୁର ହୋଇପାରେ।