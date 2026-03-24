Cooler Tips: AC ଭଳି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେବ କୁଲର, ଚାଲୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ କାମ; ବିଦ୍ୟୁତ ବିଲ୍ ଆସିବ କମ

AC ଭଳି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେବ କୁଲର, ଚାଲୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏହି ଜରୁରୀ କାମ

By Seema Mohapatra

Cooler Tips: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏୟାର କୁଲରଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହାଁନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୁଲର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ କମ୍ ଆସିବା ସହିତ AC ପରି ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଉ, ତେବେ ଏଥିରେ କେବଳ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସର୍ବୋପରି, କୁଲର ହେଉଛି ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଉପକରଣ, ଯାହାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ବିନା ସ୍ୱିଚ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହାର ଶୀତଳୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ।

କୁଲରର ତାର ବା ୱେରିଙ୍ଗ ଏବଂ କନେକ୍ସନଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

ପ୍ରଥମେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି, ଆପଣ କୁଲରର ତାର, ପ୍ଲଗ୍ ଏବଂ ସ୍ୱିଚ୍ ବୋର୍ଡକୁ ସାବଧାନତାର ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିବା ଯୋଗୁଁ, ତାରଗୁଡ଼ିକ ଢିଲା କିମ୍ବା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ପାର୍କିଂ, କଟିଯାଇଥିବା ତାର କିମ୍ବା ଲୁଜ କନେକ୍ସନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ବାରା ନା କେବଳ କୁଲର ଠିକ ରହିବ ବରଂ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

ପଙ୍ଖା, ମୋଟର ଏବଂ ୱାଟର ପମ୍ପ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ

ଅତିରିକ୍ତ ଭାବରେ, ପଙ୍ଖା ଏବଂ ମୋଟର ହେଉଛି ଏକ ଏୟାର କୁଲରର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ। ଏହି ଋତୁରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୁଲରକୁ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିବା ସମୟରେ ପଙ୍ଖା ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ପଙ୍ଖାଟି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଶବ୍ଦ କରୁଛି କିମ୍ବା ଏହାର ଗତି ମନ୍ଥର ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ଏହା ମୋଟର ଖରାପ ହେବାର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ସେହିପରି, ପାଣି ପମ୍ପକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏହା କୁଲିଂ ପ୍ୟାଡକୁ ପାଣି ସଞ୍ଚାଳନ କରେ। ଯଦି ପାଣି ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ, ତେବେ ପମ୍ପଟି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସମୟାନୁସାରେ ପମ୍ପକୁ ବଦଳାଇବା ସର୍ବୋତ୍ତମ।

କୁଲରକୁ ସଠିକ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ

ଭଲ କୁଲିଂ ପାଇଁ କେବଳ ମେସିନଟି ଠିକ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା କାଫି ନୁହେଁ, ଏହାକୁ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସର୍ବଦା ଝରକା ପାଖରେ କୁଲରକୁ ରଖନ୍ତୁ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତାଜା ପବନ କୋଠରୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ। ଏହା ସହିତ, ଗରମ ପବନକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ କୋଠରୀରେ କ୍ରସ୍-ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ କିମ୍ବା ଏକ ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ଫ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଏହା କୁଲିଂ ଦକ୍ଷତାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ଶେଷରେ, ଭୋଲଟେଜ୍ ସ୍ତର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ; କମ୍ ଭୋଲଟେଜ୍ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ପାୱାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋଟର ଏବଂ ପମ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱକୁ ପ୍ରତିକୂଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏକ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହା କୁଲରର ଜୀବନକାଳ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉଭୟ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।

