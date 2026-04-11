କାହିଁକି ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜରରେ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ଏହି କୋଡ୍, ୯୯% ଲୋକଙ୍କୁ ଅଜଣା ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ
R Code in Phone Charger: ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିନା ଚାର୍ଜରରେ ଆସିଥାଏ। କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ ସହିତ ଚାର୍ଜରଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି ବିକ୍ରି କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନରେ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଷ୍ଟୋରରୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ଚାର୍ଜର କିଣୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ପୃଥକ ଭାବରେ କିଣାଯାଇଥିବା ଚାର୍ଜର କ’ଣ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ?
କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବକ୍ସରେ ଚାର୍ଜରଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବା ପରଠାରୁ, ଅନେକ କ୍ଷୁଦ୍ର-ନିର୍ମାତା ବଜାରକୁ ନିଜସ୍ୱ ଚାର୍ଜରରେ ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଶସ୍ତା ଚାର୍ଜରଗୁଡ଼ିକ ଅସଲି କି ନକଲି ତାହା ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିବା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି।
ତେବେ ଆପଣ କେବେ ଚାର୍ଜରରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ‘R’ ଅକ୍ଷରର ଏକ କୋଡ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ଏହି କୋଡ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାର୍ଜର ଅସଲି କି ନକଲି ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି।
ଏହି କୋଡ୍ କ’ଣ?
ସାଧାରଣତଃ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର ପଛରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୋଡ୍ ମୁଦ୍ରିତ ହୁଏ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଆଠଟି ଅକ୍ଷର ଥାଏ ଏବଂ ‘R’ ଅକ୍ଷରରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ‘R’ ପରେ ଏକ ହାଇଫେନ୍ (‘-‘) ଥାଏ, ଯାହା ପରେ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଏ। ଏହି କୋଡ୍ ଭାରତୀୟ ମାନକ ବ୍ୟୁରୋ (BIS) ଦ୍ୱାରା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପଞ୍ଜିକରଣ ନମ୍ବର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
‘ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଯୋଜନା’ (CRS) ଅଧୀନରେ (ଯାହା ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ) ଏହି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏକ ଆଇନଗତ ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ଏକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ମାନକ। ଏହା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଚାର୍ଜର ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଚାର୍ଜର ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସମସ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନକ (ଆବଶ୍ୟକତା) ପାଳନ କରେ। କୋଡ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଚାର୍ଜରଟି ଅସଲି, BIS ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଏହା ନକଲି କିମ୍ବା ନିମ୍ନମାନର ଉତ୍ପାଦ ନୁହେଁ।
ଆପ୍ କିମ୍ବା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଡ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ
ଆପଣ ଏହି କୋଡ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଚାର୍ଜର ଅସଲି କି ନକଲି ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବାକୁ, ଆପଣ ‘BIS କେୟାର’ ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ, ଆପଣ BIS CRS ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ ପରିଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପୋର୍ଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଚାର୍ଜରରେ ମୁଦ୍ରିତ ଅନନ୍ୟ କୋଡ୍ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ‘ସନ୍ଧାନ’ ବଟନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏହା କରିବା ପରେ, ଚାର୍ଜର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅସଲି କି ନକଲି ତାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ସୁବିଧା କ’ଣ?
ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଚାର୍ଜର ସମସ୍ତ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନକ ପାଳନ କରେ। ଏହା ଚାର୍ଜରକୁ ଅଧିକ ଗରମ କରିବା, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହେବା କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଘାତ ହେବାର ଆଶଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା ସହିତ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ଫୋନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ।