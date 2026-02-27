Gold Price: ସୁନା କିଣିବା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏବେ କିଣିଲେ କାଙ୍ଗାଳ ହେଇଯିବେ! 22k ଦାମ ଜାଣିଲେ ଉଡିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ; ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆହୁରି ବଢିବ!

Gold Price Today: MCX ରେ ସୁନା ୧.୬୦ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲା:

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛି ଅଧିବେଶନର ଅସ୍ଥିରତା ପରେ ଭାରତୀୟ ସୁନା ବଜାର ପୁଣି ଥରେ ତାର ଗତି ଫେରିପାଉଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିମ୍ବା ରୂପା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବଜାରର ସର୍ବଶେଷ ଗତିବିଧିକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ।

ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ (MCX) ରେ ଆଜି ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦେଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି, ରୂପା ପୁଣି ଥରେ ଏହାର ଚମକ ସହିତ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି, ପ୍ରାୟ ୬,୦୦୦ ର ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ରେକର୍ଡ କରିଛି।

MCX ରେ ସୁନା ୧.୬୦ ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କଲା: ସପ୍ତାହର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଧିବେଶନରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏପ୍ରିଲ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ସୁନା MCX ରେ ପ୍ରାୟ ୩୭୧ କିମ୍ବା ୦.୨୩% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ୧,୬୦,୦୮୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବଜାର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନରେ ପ୍ରବଳ ବିକ୍ରୟ ପରେ, ନିବେଶକମାନେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ କିଣିଥିଲେ, ଯାହା ସୁନାକୁ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ୧.୬୦ ଲକ୍ଷ ସ୍ତର ଉପରେ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ରୂପା ଦର ରକେଟ୍ ପରି : ଆଜି ସୁନା ତୁଳନାରେ ରୂପାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ମେ ମାସରେ ରୂପା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ୫,୯୬୭ କିମ୍ବା ୨.୨୩% ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ ୨,୭୩,୯୨୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶିଳ୍ପ ଚାହିଦା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ସଙ୍କେତ ଏହି ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନରେ ରୂପାରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିବେଶକମାନେ କ୍ରୟ ସୁଯୋଗ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।

ବିଶ୍ୱ ବଜାରରୁ ଶକ୍ତି: କେବଳ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ଆକାଶଛୁଆଁ ହେଉଛି। ଆମେରିକାରେ ଏପ୍ରିଲ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ସୁନା ଫ୍ୟୁଚର୍ସ ଆଉନ୍ସ ପିଛା $୫,୧୮୬.୯୧ ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବିଶ୍ୱ ଡଲାର ଚାପ ଏବଂ ଭୂରାଜନୈତିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ଦର ବଢୁଛି ସେପରି ପାକିସ୍ତାନ ଆଉ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧର ଡାକରା ଆସିଛି ଯାହା ଲାଗୁଛି ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ପୁଣି ବଢିପାରେ।

ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ : ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ୧୬,୧୫୭ , ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ୧୪,୮୧୦ ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା (ଯାହାକୁ ୯୯୯ ସୁନା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ) ପାଇଁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ୧୨,୧୧୮ ରହିଛି।

