ସକାଳୁ ଶେଯରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି? ମସ୍ତିଷ୍କ ଓ ଶରୀର ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ
ସକାଳୁ ଶେଯରୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି କି?
Health Tips: ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଗରମ ପାଣି ପିଇବା କିମ୍ବା ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଭଳି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହା ସହିତ ଆଜିକାଲି ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଆଉ ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ସାଧାରଣ ଭାବି ଅଣଦେଖା କରିଦିଅନ୍ତି । ତାହା ହେଉଛି ସକାଳର ଆରମ୍ଭ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଦେଖି କରିବା । ଆଜିର ସମୟରେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବା ମାତ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ମେସେଜ୍, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଖବର ଚେକ୍ କରିବା ଏକ ନିତିଦିନିଆ ଅଭ୍ୟାସ ପାଲଟିଗଲାଣି ।
ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୭୦ ରୁ ୮୦ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ନିଦରୁ ଉଠିବାର ୧୦ ରୁ ୧ ୫ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ନିଜ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି । ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀର ଏବଂ ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ଗଭୀର କୁପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି । ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ସୁଧାରା ନଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଆଗକୁ ଯାଇ ଏକ ବଡ଼ ଶାରୀରିକ ଓ ମାନସିକ ସମସ୍ୟାର ରୂପ ନେଇପାରେ ।
ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ କଣ ପଡ଼େ ପ୍ରଭାବ?
ବାସ୍ତବରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୋଇକରି ଉଠୁ, ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଏକ ହାଲୁକା ନିଦ ଏବଂ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ “ସ୍ଲିପ୍ ଇନର୍ସିଆ” କୁହନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ ଉଠାଇ ମେସେଜ୍, ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ମସ୍ତିଷ୍କ ଉପରେ ହଠାତ୍ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚନାର ବୋଝ ପଡ଼ିଯାଏ ।
ଯଦିଓ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସେତେ ଅଧିକ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯଦି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତିଦିନ ଦୋହରାଯାଏ, ତେବେ ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଏକ ହାଲୁକା ମାନସିକ ଚାପ ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗେ ।
ନିଦ ଏବଂ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗାଡ଼େ ମୋବାଇଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍
ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କେବଳ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଦ୍ରାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ । ସକାଳୁ ଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରୁ ବାହାରୁଥିବା ତେଜ୍ ଆଲୋକ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ଘଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ବଡି କ୍ଲକ୍ କୁ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦିଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରାତିରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ ।
ନିଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେବା ଦ୍ୱାରା ଦିନସାରାର ଶକ୍ତି, ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯେଉଁମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ନକାରାତ୍ମକ ଖବର କିମ୍ବା ଚିନ୍ତାଜନକ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସାରା ଦିନ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ାପଣ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତିରେ କଟିଥାଏ ।
ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବତାଇଛନ୍ତି:
ଫୋନ୍କୁ ଶେଯଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ: ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସକାଳୁ ଉଠି ଫୋନ୍ ଚଲାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍କୁ ବେଡ୍ରୁମ୍ ବାହାରେ କିମ୍ବା ବିଛଣାଠାରୁ ଦୂରରେ ଚାର୍ଜିଂରେ ବସାନ୍ତୁ, ଯଦ୍ଦ୍ୱାରା ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ହାତ ସହଜରେ ଫୋନ୍ ପାଖକୁ ଯିବ ନାହିଁ ।
ଅଲାର୍ମ କ୍ଲକ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ: ସକାଳୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ୍ ଆଲାର୍ମ ବଦଳରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଅଲାର୍ମ ଘଡ଼ିର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତୁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅଲାର୍ମ ବନ୍ଦ କରିବା ବାହାନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଛୁଇଁବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।