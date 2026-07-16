ଭାରତ ଖୋଲିବ ସଲାଲ-ବାଗଲିହାର ଗେଟ୍, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ ପାକିସ୍ତାନ, ଚିନ୍ତାରେ ସରିଫ୍..
ଭାରତ ଖୋଲିବ ସଲାଲ-ବାଗଲିହାର ଗେଟ୍, ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବ ପାକିସ୍ତାନ
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଜମ୍ମୁ-କାଶ୍ମୀରର ରିଆସି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଚିନାବ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଆଶଙ୍କା କରି ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କରିଛି । ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସଲାଲ୍ ପାୱାର ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବଗଲିହାର ଡ୍ୟାମ୍ ଜଳାଶୟରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜମା ହୋଇ ରହିଥିବା ପଙ୍କ ବାହାର କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି ।
ଏହି କାରଣରୁ ଚିନାବ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହଠାତ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ । ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ନଦୀକୂଳକୁ ନଯିବା, ରାଫ୍ଟିଂ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରଶାସନିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ବଗଲିହାର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ସଲାଲ୍ ଡ୍ୟାମ୍ର ସ୍ପିଲୱେ ଗେଟ୍ ଜୁଲାଇ ୧୭ ସକାଳ ୯ଟାରୁ ଜୁଲାଇ ୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଙ୍କ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ ।
କାହିଁକି ଖାସ୍ ସଲାଲ୍ ଡ୍ୟାମ୍: ବଗଲିହାର ଡ୍ୟାମ୍ରେ ସମୟ ସମୟରେ ପଙ୍କ ସଫା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସଲାଲ୍ ଡ୍ୟାମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହା ସହଜ ନଥିଲା । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ‘ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି’ର କଡ଼ା ନିୟମ ଯୋଗୁଁ ସଲାଲ୍ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ପଙ୍କ ସଫା କରାଯାଇ ପାରୁନଥିଲା ।
ଭାରତର କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ ଚୁକ୍ତି କାରଣରୁ ଜଳାଶୟ ସଫା କରିବାରେ ଅନେକ ବ୍ୟାବହାରିକ ସୀମା ଥିଲା, ଯାହା ଡ୍ୟାମ୍ର ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କ୍ଷମତା ଓ ପରିଚାଳନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲା । ତେବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିକୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯିବା ପରେ ସଲାଲ୍ ଡ୍ୟାମ୍ରେ ପଙ୍କ ବାହାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି କ୍ରମରେ ଆଉ ଥରେ ସ୍ପିଲୱେ ଗେଟ୍ ଖୋଲି ଜଳାଶୟର ସଫେଇ କରାଯାଉଛି ।
ଏହି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି: ପ୍ରଶାସନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଯେ ପଙ୍କ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଚିନାବ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ିପାରେ । ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସଲାଲ୍ ଡ୍ୟାମ୍ର ଉପର ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଅନେକ ଗାଁ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ ।
ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଧରାନ, ଥନପାଲ, ଅମାସ, ସାଇ ଲଞ୍ଜନ, ନର୍ଦୁ, ଗରୀ, ସାଲମୋଟ, ଗୁଜ୍ଜର କୋଠି, ସୈଦ ବାବା, ବିଡ୍ଡା, କଚ୍ଛି ଖେଡ଼ା, ତଲୱାଡ଼ା, ନମ୍ବଲା, ବିଜୟପୁର, ବାରା ଦରୀ, ପଟ୍ଟା, କଂସି ପଟ୍ଟା, ଜେଧଲି, ପନାସା, ବଡ୍ଡେର, ଚୁମ୍ବିଆଁ, ଡେରା ବାବା ବନ୍ଦା ବାହାଦୁର ଏବଂ ସେରୀ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳ ସାମିଲ ଅଛି ।
ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜାରି ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ: ଜୁଲାଇ ୧୬ ରାତି ୧୦ଟାରୁ ଜୁଲାଇ ୨୬ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିନାବ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯିବା, ରାଫ୍ଟିଂ କରିବା, ମାଛ ଧରିବା, ଗୋରୁଗାଈଙ୍କୁ ନଦୀ ପାଖକୁ ନେବା ଏବଂ ନଦୀ ଆଖପାଖରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ଭାବେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ।
ପୋଲିସ, SDRF, ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଏବଂ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନଦୀ କୂଳରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ: ଚିନାବ ନଦୀ ଆଗକୁ ଯାଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ପଙ୍କ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ବହୁ ପରିମାଣର ପାଣି ଓ କାଦୁଅ ଛଡ଼ାଯାଏ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଚିନାବ ବେସିନ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିପାରେ ।
ତେବେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭାବ କେତେ ପରିମାଣର ପାଣି ଛଡ଼ାଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ପାଣିପାଗ କେମିତି ରହୁଛି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ନଦୀର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରବାହ କେତେ ଅଛି, ତାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ । ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆଡଭାଇଜରୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ।