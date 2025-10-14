ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗରୁ ମିଳିଲା ଫେମସ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହ, ହେଲେ ମିଳିଲାନି ମୁଣ୍ଡ…ସତ ଜାଣିଲେ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରୀ ଉଠିବ
ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ବି ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ହତ୍ୟା ପଛରେ ଥିବା ଭୟଙ୍କର ସତ ଜାଣି ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।
ଚେନ୍ନାଇ: ଜଣେ ଅଭିନେତ୍ରୀ, ଯାହାଙ୍କ ଶରୀରର କିଛି ଅଂଶ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ବି ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ହତ୍ୟା ପଛରେ ଥିବା ଭୟଙ୍କର ସତ ଜାଣି ଆପଣ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ।
ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଲିକର୍ନାଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଳିଆ ଗଦା ଦେଇ ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ଅଜବ, ଭାରୀ ପଲିଥିନ୍ ବ୍ୟାଗ ଦେଖିଲେ। ସେ ବ୍ୟାଗ ପାଖକୁ ଯିବା ମାତ୍ରେ ଭିତରେ ଏକ ମଣିଷ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।
ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବ୍ୟାଗ ଖୋଲିଲେ ଭିତରେ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ କଟା ହାତ ଏବଂ ଗୋଡ଼ ଦେଖିଲେ। ସେ ତୁରନ୍ତ ପୋଲିସକୁ ଡାକିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଆରମ୍ଭ କଲା, ସେମାନେ ଆହୁରି ବ୍ୟାଗ ପାଇଲେ। କିଛିରେ ଅନ୍ତନଳୀ, ଅନ୍ୟ ହାଡ଼ ଏବଂ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଂଶ ଥିଲା। ସେହି ଦିନ, ଚେନ୍ନାଇର ଅଦୟା ନଦୀ କୂଳରେ ମାନବ ଶରୀରର ଅଙ୍ଗରେ ଭର୍ତ୍ତି ଆହୁରି ଅନେକ ବ୍ୟାଗ ମିଳିଲା।
ମୃତ ମହିଳା କିଏ ?
କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଏହି ମହିଳା କିଏ। ମୃତଦେହର ମୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ମୁହଁ ନଥିଲା, କେବଳ କିଛି ଶରୀର ଅଂଶ ଏବଂ କିଛି ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା।
ଡେପୁଟି କମିଶନର ମୁଥୁସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ତିନୋଟି ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ 11,700 ଟନ୍ ଅଳିଆ ଗଦାରୁ ଅବଶେଷ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ବାମ ହାତ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଲା ନାହିଁ।
ପୋଲିସ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନିଖୋଜ ମହିଳାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର ମୃତଦେହ ସହିତ କୌଣସି ମେଳ ପାଇଲା ନାହିଁ। ଶେଷରେ, ଆଶାର କିରଣ ଦେଖାଦେଲା: ମୃତଦେହର ଡାହାଣ ହାତରେ ଦୁଇଟି ଟାଟୁ ଥିଲା: ଗୋଟିଏ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପ୍ରତୀକ, ଅନ୍ୟଟି ଏକ ଡ୍ରାଗନ୍। ସେହି ସୂତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ଟାଟୁ ଖୋଲିଲା ରାଜ୍
ସେହି ସମୟରେ, ଜଣେ ମହିଳା ତୁତିକୋରିନ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସନ୍ଧ୍ୟା 20-25 ଦିନ ଧରି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଝିଅ ଚେନ୍ନାଇର ଜାଫରଖାନପେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାମ ବାଲକୃଷ୍ଣନ୍ ଥିଲା। ବାଲକୃଷ୍ଣନ୍ ଜଣେ ସହାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଥିଲେ।
ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକି ଶରୀରର ଅଂଶ ଦେଖାଇଲା, ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଟାଟୁ ଏବଂ ଜନ୍ମଚିହ୍ନ ଦେଖି ମୃତଦେହ ଚିହ୍ନଟ କଲେ। ପରେ, ଏକ ଡିଏନଏ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ହେଲା ଯେ ମୃତଦେହଟି ଅଭିନେତ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର।
ପୋଲିସ ବାଲକୃଷ୍ଣନ୍ଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସେ ଜାନୁଆରୀ 19 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଉ ଫେରି ନଥିଲେ। ବ୍ୟାପକ ପଚରାଉଚରା ପରେ, ବାଲକୃଷ୍ଣନ୍ ସେହି ଜାନୁଆରୀ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।
ବାଲକୃଷ୍ଣନ୍ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଝଗଡା କରୁଥିଲେ। ସେହି ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହେଉଥିଲା ଏବଂ କ୍ରୋଧରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଏକ କୁରାଢ଼ିରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ।
ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଘରୁ ରକ୍ତ ଦାଗ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗ ଏବଂ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ କୁରାଢ଼ି ଜବତ କରିଥିଲା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ସେ ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ମୃତଦେହ ଥିବା ବସ୍ତା ସହିତ ଏକ ବାଇକ୍ ଚଲାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ବାଲକୃଷ୍ଣନ୍ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ୧୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ତାମିଲ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଶିଳ୍ପରେ ଜଡିତ ଥିଲେ। ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ ସବୁକିଛି ଭଲ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା।
୨୦୧୦ ମସିହାରେ ବାଲକୃଷ୍ଣନ୍ ଏକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯାହା ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧା, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେନ୍ନାଇ ଫେରି ଆସିଥିଲେ।
ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଦେହ ସେହିପରି ରହିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ, ସେହି ସନ୍ଦେହ କ୍ରୋଧରେ ପରିଣତ ହେଲା, ପରେ ତାହା ହତ୍ୟାର ରୂପ ନେଲା। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘରୁ ବାହାରି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ବାଲକୃଷ୍ଣନ୍ ଏକ କୁରାଢ଼ିରେ ତାଙ୍କ ଗଳା କାଟି ଦେଇଥିଲେ।