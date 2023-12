(Video)ଜଳମଗ୍ନ ବିମାନବନ୍ଦର, ପତ୍ର ପରି ଭାସିଯାଉଛି କାର୍: ବର୍ଷା ଏତେ ଯେ ସମୁଦ୍ର ପାଲଟିଛି ଚେନ୍ନାଇ ସହର

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାତ୍ୟ ମିଜଗୋମ ଯୋଗୁଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ରାଜଧାନୀ ଚେନ୍ନାଇ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇପଡିଛି । ଚାରିଆଡେ ଖାଲି ଜଳମଗ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକରେ ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି ଭରିରହିଛି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବାଆସିବାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ।

କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଦିନ ହୋଇପାରେ, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର ତଥା ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହିପରି ଅନେକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ଷା ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି । ବିମାନବନ୍ଦର, ରେଳ ଷ୍ଟେସନ, ସଡ଼କଗୁଡ଼ିକ ଖାଲି ପାଣିରେ ଭରିରହିଥଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଆକାଶରୁ ପଡୁଥିବା ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବର୍ଷା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି ।

ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି –

ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତରେ ସବୁଆଡେ ପାଣି ଭରି ରହିଛି । ପ୍ରବଳ ପବନ ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେତୁ ଅନେକ ବିମାନ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି । ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତରେ ଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ଯେ ବର୍ଷାର ଗତି କିପରି ରହିଛି । ଭିତରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ବସ୍ ଗୁଡିକ ପାଣିରେ ଥିବାବେଳେ ବିମାନର ଚକ ମଧ୍ୟ ପାଣିରେ ବୁଡି ରହିଛି । ବାହାରେ କାରଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର ପରି ଭାସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Understand this is Chennai airport today.

The sea seems to have taken it over.

And the most lowly paid staff in an airline typically are out braving it all. 👏👍#ChennaiRains pic.twitter.com/vJWNTmtTez

— Tarun Shukla (@shukla_tarun) December 4, 2023