ଚେସ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ପେସ୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ… ମୋଦୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚଲାଇଲେ ଏହିସବୁ ମହିଳା, ଓଡ଼ିଶାର ଏଲିନା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦେଶର ଜଣାଶୁଣା ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଚେସ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡମାଷ୍ଟର ବୈଶାଳୀ ରମେଶବାବୁ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଲିନା ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀ ସୋନି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଶନିବାର ଦିନ ଏହି ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ‘ଏକ୍ସ’ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଏକ ଅଂଶ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମହିଳା ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଛାପ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ‘ଏକ୍ସ’ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ ପୋଷ୍ଟ କରି ବୈଶାଳୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଦେଶକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ।

I am @chessvaishali and I am thrilled to be taking over our PM Thiru @narendramodi Ji’s social media properties and that too on #WomensDay . As many of you would know, I play chess and I feel very proud to be representing our beloved country in many tournaments. pic.twitter.com/LlYTmqE2MQ

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଲିନା ମିଶ୍ର ଏବଂ ଶିଳ୍ପୀ ସୋନିଙ୍କ ବିଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା

ଓଡ଼ିଶାର ଏଲିନା ମିଶ୍ର ଏବଂ ସୋନି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି । ଉଭୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିଜ୍ଞାନ ପାଇଁ “ସର୍ବାଧିକ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ଥାନ’, ଏବଂ ଅଧିକ ମହିଳା ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ ଯେ, ଭାରତୀୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିଭା ଅଛି ଏବଂ ଭାରତରେ ସଠିକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି, ଏହାର ସୁଯୋଗ ନିଅନ୍ତୁ ।

Space technology, nuclear technology and women empowerment…

We are Elina Mishra, a nuclear scientist and Shilpi Soni, a space scientist and we are thrilled to be helming the PM’s social media properties on #WomensDay.

Our message- India is the most vibrant place for science… pic.twitter.com/G2Qi0j0LKS

— Narendra Modi (@narendramodi) March 8, 2025