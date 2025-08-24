Breaking: ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଲେ ଭାରତର ଏହି ଷ୍ଟାର କ୍ରିକେଟର; 20 ବର୍ଷର କ୍ୟାରିୟରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ, ବିରଳ ରେକର୍ଡର ଥିଲେ ଅଧିକାରୀ

କ୍ରୀକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । ଅବସର ନେଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରୀକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର । ଅବସର ନେଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା । ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଚେତେଶ୍ବର । ଏବେ ସେ ତାଙ୍କର ସୁବର୍ଣ୍ଣ କ୍ୟାରିୟରକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପୂଜାରା ନିଜେ ଅବସର ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି

ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତୀୟ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧିବା, ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାଇବା ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ପଡ଼ିଆରେ ପାଦ ଦେବା ସମୟରେ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏସବୁର ଅର୍ଥ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ସବୁ ଜିନିଶର ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅନ୍ତ ହୁଏ । ତେଣୁ ମୁଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସମସ୍ତ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ପୂଜାରା 2010 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ

ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା 2010 ମସିହାରେ ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ଦଳ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ସେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ ହୋଇଗଲେ। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପରେ, ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟର ବଡ଼ ପାଚେରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରିଜରେ ରହିବାର ଏକ ଚମତ୍କାର କ୍ଷମତା ଥିଲା। ତାଙ୍କର କୌଶଳ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ଥିଲା ଏବଂ ବୋଲରମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିରକ୍ଷାକୁ ଶୀଘ୍ର ଭେଦ କରିପାରୁ ନ ଥିଲେ।

ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ମୋଟ 7195 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ

ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା 2023 ମସିହାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେ ଦଳରୁ ବାହାରେ ଥିଲେ। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ 103 ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ମୋଟ 7195 ରନ କରିଛନ୍ତି । ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ 19 ଟି ଶତକ ଏବଂ 35 ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ରହିଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଭାରତ ପାଇଁ 5 ଟି ଦିନିକିଆ ମଧ୍ୟ ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ମୋଟ 51 ରନ କରିଛନ୍ତି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଭାରତକୁ ସିରିଜ ଜିତାଇଥିଲେ

ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜ ଘରୋଇ ଭୂମିରେ 2-1 ରେ ସିରିଜ ଜିତିଛି। ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସିରିଜ ଜିତିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସେତେବେଳେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିରିଜରେ ମୋଟ 521 ରନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ସିରିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।

