’24 ଘଣ୍ଟାରେ ଘର ଖାଲି କର’…, କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଏତେ ପାଗଳ ଥିଲେ ପୂଜାରା, ପତ୍ନୀ ଓ ଛୁଆଙ୍କୁ କରିଥିଲେ ପର…
ପ୍ରକୃତରେ, 2018-19 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ଘଟଣା ସଂପ୍ରତି ପୁଣି ଥରେ ଖବରରେ ଅଛି। ସେହି ଗସ୍ତରେ, ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରା ସିଡନୀ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ନ ରହିବାକୁ କହିଥିଲେ। କାରଣ କେବଳ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଚାହୁଁ ନଥିଲେ।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟର ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ 2023 ପରଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ।
ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁନରାଗମନ କରିପାରି ନ ଥିବାରୁ ସେ ରବିବାର, 24 ଅଗଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ କ୍ରିକେଟ କ୍ୟାରିୟରରୁ ଅବସର ନେଇଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଥିବା ପୂଜାରା ତାଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୂଜାଙ୍କୁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପକାଇଛି।
“24 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ଏକ ନୂତନ ଘର ଖୋଜନ୍ତୁ…”
ଦି ଲାଲାଣ୍ଟପ୍କୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ପୂଜା ପୂଜାରା ଏହି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ର 3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ଚେତେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ “ତୁମର 24 ଘଣ୍ଟା ଅଛି, ତୁମେ ନିଜ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘର କିମ୍ବା କୋଠରୀ ଖୋଜିବା ଉଚିତ। ଯଦି ତୁମେ ମୋ ସହିତ ହୋଟେଲରେ ରୁହ, ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ।”
ଏହି ବିଷୟରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ପୂଜା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା ଏକ ଅଜବ ସହର ଏବଂ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲା ସହିତ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନ ଖୋଜିବା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ନୂତନ ଘର ନମିଳିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ।
ବାଧ୍ୟବାଧକତାରୁ ହୋଟେଲରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ
ବହୁତ ପ୍ରୟାସ ପରେ, ପୂଜା ନିକଟରେ ଏକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭଡା ନେଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେଠାରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲେ।
ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ପାଇଲେ
ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରାଙ୍କ ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିଣାମ ପଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପୂଜାରା ସେହି ସିରିଜରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପୂଜା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ଏହି ରଣନୀତି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା।